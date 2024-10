Meteo Orta di Atella, le previsioni per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Orta di Atella indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con piogge che si alterneranno a momenti di schiarita. Durante la notte, si registreranno piogge leggere e moderate, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità elevata che si manterrà sopra l’85%. Con il passare delle ore, le condizioni meteo miglioreranno, portando a una mattinata con piogge più leggere e temperature in aumento.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con piogge leggere e moderate, con temperature che varieranno da 18,3°C a 19,2°C. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra i 2,1 km/h e i 6,3 km/h, proveniente principalmente da direzioni orientali. La mattina inizierà con piogge leggere, ma già dalle 11:00 si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 24,1°C. La probabilità di precipitazioni diminuirà progressivamente, rendendo la mattinata più gradevole.

Nel pomeriggio, ci si aspetta un ulteriore miglioramento, con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, ma la probabilità di pioggia sarà bassa, con assenza di precipitazioni significative. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 14 km/h, contribuendo a una sensazione di freschezza.

La sera porterà un ritorno di cieli coperti, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà totale, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento rimarrà sostenuta, mantenendo una brezza vivace che accompagnerà la serata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 20 Ottobre a Orta di Atella evidenziano una giornata di transizione, con piogge iniziali che lasceranno spazio a momenti di sole e nubi sparse nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento generale delle condizioni meteo, con temperature in aumento e una diminuzione della probabilità di pioggia. Gli abitanti di Orta di Atella potranno quindi godere di un clima più stabile e gradevole, ideale per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.2° perc. +19.4° 0.16 mm 6.3 NE max 9 Grecale 86 % 1014 hPa 3 pioggia moderata +18.6° perc. +18.8° 2.23 mm 4.9 ESE max 8 Scirocco 87 % 1014 hPa 6 pioggia leggera +18.5° perc. +18.7° 0.94 mm 1.7 SSE max 5.2 Scirocco 87 % 1016 hPa 9 pioggia leggera +21.8° perc. +21.8° 0.12 mm 6.4 E max 10.4 Levante 66 % 1018 hPa 12 nubi sparse +24.1° perc. +24° prob. 61 % 9.8 ENE max 13.8 Grecale 55 % 1018 hPa 15 nubi sparse +23.4° perc. +23.3° prob. 55 % 14.1 NE max 19.5 Grecale 57 % 1019 hPa 18 nubi sparse +21° perc. +21° prob. 40 % 13 NE max 24.9 Grecale 71 % 1021 hPa 21 cielo coperto +20.7° perc. +20.7° prob. 4 % 12.2 NE max 23.5 Grecale 72 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:10

