Meteo Orta di Atella, le previsioni per domani lunedì 7 ottobre

Lunedì 7 Ottobre si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima variabile a Orta di Atella. Le previsioni meteo indicano una mattinata con nubi sparse, che si trasformeranno in un cielo sereno nel pomeriggio. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, specialmente in serata, quando il cielo si presenterà coperto. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 19,1°C e i 23,7°C. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 10,8 km/h.

Durante la notte, Orta di Atella si troverà sotto un cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,1°C. L’umidità sarà piuttosto elevata, raggiungendo il 63%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1016 hPa. Le condizioni di vento saranno leggere, con direzione variabile.

La mattina inizierà con nubi sparse e una temperatura che salirà gradualmente fino a raggiungere i 23,7°C intorno a mezzogiorno. L’umidità diminuirà leggermente, portandosi al 46%, e il vento continuerà a mantenersi debole, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22,4°C. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, contribuendo a mantenere un clima piacevole. L’umidità si attesterà intorno al 49%, rendendo l’aria fresca e gradevole.

Con l’arrivo della sera, le nubi torneranno a coprire il cielo, portando a una temperatura di circa 20,3°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 58%, e il vento si farà più presente, anche se sempre con intensità leggera. Le previsioni del tempo indicano che non ci saranno precipitazioni significative, mantenendo la giornata asciutta.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Orta di Atella mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una alternanza di sole e nuvole. Martedì e mercoledì si preannunciano simili, con temperature che continueranno a oscillare tra i 19°C e i 24°C, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Orta di Atella

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.1° perc. +18.7° Assenti 2.2 SO max 6.4 Libeccio 63 % 1016 hPa 3 cielo coperto +19° perc. +18.6° Assenti 1.7 OSO max 5.5 Libeccio 64 % 1015 hPa 6 nubi sparse +18.9° perc. +18.5° Assenti 0.7 NE max 2 Grecale 65 % 1016 hPa 9 nubi sparse +22° perc. +21.6° Assenti 5.3 SO max 6.4 Libeccio 53 % 1018 hPa 12 nubi sparse +23.7° perc. +23.3° Assenti 10.6 OSO max 9.6 Libeccio 46 % 1017 hPa 15 cielo sereno +23.2° perc. +22.8° Assenti 8.7 OSO max 6.8 Libeccio 46 % 1017 hPa 18 poche nuvole +21.2° perc. +20.8° Assenti 4.6 O max 5.8 Ponente 54 % 1018 hPa 21 cielo coperto +20.3° perc. +19.9° Assenti 2.7 NNE max 3.5 Grecale 58 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:30

