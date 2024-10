Meteo Padova, le previsioni per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Lunedì 7 Ottobre a Padova si prevede una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e culminerà in serata con piogge leggere. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 10,6°C al mattino fino a un massimo di 18,9°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, passando da poche nuvole al mattino a cielo coperto in serata. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, con raffiche che non supereranno i 8,2 km/h.

Durante la notte, le condizioni saranno prevalentemente serene, con temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con una percentuale che si aggirerà attorno al 19%. La brezza leggera proveniente da nord contribuirà a mantenere un clima fresco e piacevole.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno con poche nuvole, e le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere circa 14,3°C entro le 8:00. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno all’83%, ma non si prevedono precipitazioni. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno le temperature a stabilizzarsi intorno ai 18°C. La percentuale di umidità rimarrà elevata, intorno al 60-74%, e il vento si farà leggermente più intenso, con raffiche fino a 7,1 km/h. Nonostante le nuvole, non si prevedono piogge significative fino a questo momento.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteorologica cambierà drasticamente. Il cielo diventerà completamente coperto e si assisterà a piogge leggere, con accumuli che non supereranno i 0,18 mm. Le temperature scenderanno a circa 15°C, mentre l’umidità salirà fino all’83%. La probabilità di pioggia aumenterà, rendendo necessaria l’adozione di un ombrello per chi avrà intenzione di uscire.

In conclusione, le previsioni meteo per Padova indicano un inizio di giornata piacevole, seguito da un pomeriggio nuvoloso e una serata piovosa. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature più elevate. Gli amanti del sole potranno quindi attendere con fiducia un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Padova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.7° perc. +11.1° Assenti 3.9 N max 4.1 Tramontana 86 % 1014 hPa 4 cielo sereno +10.8° perc. +10.2° Assenti 5.4 NNE max 5.5 Grecale 90 % 1015 hPa 7 poche nuvole +12.6° perc. +12.1° Assenti 5.6 NNE max 7.1 Grecale 83 % 1017 hPa 10 nubi sparse +16.9° perc. +16.4° Assenti 5.5 NE max 3.6 Grecale 68 % 1017 hPa 13 nubi sparse +18.9° perc. +18.5° Assenti 3.2 ESE max 3 Scirocco 60 % 1016 hPa 16 nubi sparse +16.9° perc. +16.5° Assenti 5 SE max 6.1 Scirocco 71 % 1016 hPa 19 cielo coperto +16.1° perc. +15.7° prob. 21 % 4.5 E max 5 Levante 74 % 1017 hPa 22 cielo coperto +15.2° perc. +14.9° prob. 33 % 6 ENE max 8 Grecale 84 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:36

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.