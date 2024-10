Meteo Pisticci, le previsioni per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 17 Ottobre a Pisticci indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai +18,6°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si aggirerà attorno al 55%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Sud Est, con velocità che non supereranno i 2,4 km/h.

Nella mattina, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo ancora coperto e temperature che saliranno fino a raggiungere i +25°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 41%. La velocità del vento aumenterà leggermente, con raffiche che potranno toccare i 18,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento delle condizioni meteo. Il cielo passerà da coperto a nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a +21,6°C alle 15:00. La velocità del vento continuerà a mantenersi sostenuta, con punte di 21 km/h. Tuttavia, ci sarà un aumento della probabilità di pioggia, che si concretizzerà con pioggia leggera prevista nel tardo pomeriggio, con accumuli di circa 0,22 mm.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si schiarirà e si presenterà con poche nuvole. Le temperature scenderanno fino a +16,9°C e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 88%. I venti si faranno più leggeri, rendendo la serata più gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pisticci nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di variabilità, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su valori piacevoli. Pertanto, sarà opportuno approfittare delle aperture di sole nei giorni successivi per attività all’aperto, mentre per Giovedì si consiglia di portare con sé un ombrello, soprattutto nel pomeriggio.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Pisticci

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.6° perc. +17.9° Assenti 1.7 SE max 2.3 Scirocco 55 % 1021 hPa 3 cielo coperto +17.9° perc. +17.3° Assenti 5.7 NNO max 5.7 Maestrale 57 % 1021 hPa 6 cielo coperto +18.8° perc. +18.1° Assenti 4.8 SO max 5.2 Libeccio 52 % 1021 hPa 9 cielo coperto +22.2° perc. +21.7° Assenti 13.4 S max 20.2 Ostro 48 % 1021 hPa 12 cielo coperto +25.1° perc. +24.7° Assenti 18.1 SE max 18.4 Scirocco 42 % 1019 hPa 15 nubi sparse +21.6° perc. +21.2° Assenti 17.4 SE max 22.8 Scirocco 52 % 1019 hPa 18 nubi sparse +17.9° perc. +17.8° Assenti 5.9 SSE max 8.2 Scirocco 79 % 1020 hPa 21 nubi sparse +17.2° perc. +17.2° Assenti 2.4 SSE max 4.3 Scirocco 86 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:06

