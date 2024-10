Meteo Prato, le previsioni per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 7 Ottobre a Prato indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse che si trasformeranno in un cielo coperto nel corso della mattinata. Le temperature oscilleranno tra +13,8°C e +16,4°C, con una leggera pioggia prevista nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente bassa, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di +13,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 100% entro le prime ore del mattino. La temperatura percepita rimarrà simile a quella reale, con valori che si attesteranno attorno ai +13,5°C. La velocità del vento sarà contenuta, con direzione prevalentemente da Nord.

Durante la mattina, il cielo sarà completamente coperto e le temperature si alzeranno lentamente, toccando i +15,9°C entro le 8:00. La pioggia leggera si manifesterà intorno alle 11:00, con un’intensità di 0,18 mm. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con un cielo sempre coperto e temperature che raggiungeranno un massimo di +16,3°C. Si prevedono ulteriori episodi di pioggia leggera, in particolare tra le 15:00 e le 17:00, con accumuli di 0,12 mm. L’umidità continuerà a essere elevata, intorno all’88%, mentre il vento si manterrà debole.

La sera non porterà significative variazioni, con un cielo ancora coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai +16,1°C. La probabilità di pioggia rimarrà presente, ma senza accumuli significativi. La pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1016 hPa, mantenendo un clima stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Prato nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature moderate. Martedì e mercoledì potrebbero portare qualche schiarita, ma le temperature rimarranno fresche e l’umidità alta. Gli amanti del sole dovranno attendere qualche giorno prima di poter godere di un clima più sereno.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Prato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13.9° perc. +13.6° Assenti 2.2 NNE max 3.3 Grecale 86 % 1015 hPa 4 cielo coperto +14.7° perc. +14.4° Assenti 1.8 ENE max 3 Grecale 84 % 1015 hPa 7 cielo coperto +15.6° perc. +15.3° Assenti 2.7 ENE max 4.3 Grecale 79 % 1016 hPa 10 cielo coperto +15.9° perc. +15.6° Assenti 1.9 ENE max 4.2 Grecale 80 % 1017 hPa 13 cielo coperto +16.3° perc. +16.1° prob. 3 % 3.6 ENE max 5.8 Grecale 82 % 1016 hPa 16 cielo coperto +16° perc. +16° prob. 18 % 2.8 NE max 4.2 Grecale 87 % 1016 hPa 19 cielo coperto +16.1° perc. +16° prob. 21 % 2.2 ENE max 3.8 Grecale 88 % 1017 hPa 22 cielo coperto +16.3° perc. +16.3° prob. 13 % 2.5 ENE max 4.6 Grecale 88 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:40

