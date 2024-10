Meteo Rieti, le previsioni per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Rieti si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 15,3°C, mentre l’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 76%. Con il passare delle ore, le condizioni meteo si stabilizzeranno, portando a un aumento delle temperature durante la mattina e un cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e una temperatura di 15,3°C. Con il passare delle ore, si assisterà a una lieve diminuzione della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà più sereno. La mattina si aprirà con temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 21,4°C entro le 08:00. La presenza di nubi sparse non impedirà alla luce del sole di riscaldare l’atmosfera, e si prevede che l’umidità scenderà fino al 52%.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere favorevole, con temperature che toccheranno un massimo di 25°C intorno alle 12:00. Le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo sereno e una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La copertura nuvolosa si manterrà bassa, con valori che non supereranno il 14%. L’umidità, sebbene in aumento, non raggiungerà livelli critici, mantenendosi attorno al 58%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 17°C. Le poche nuvole previste non influenzeranno significativamente il comfort climatico, e l’umidità si stabilizzerà attorno all’80%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata piacevole per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rieti nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Le previsioni meteo suggeriscono che la stabilità atmosferica continuerà, con poche variazioni significative. Gli amanti del bel tempo potranno godere di giornate soleggiate e miti, rendendo questo periodo dell’anno particolarmente favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Rieti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.3° perc. +14.8° Assenti 4.8 E max 4.1 Levante 76 % 1020 hPa 3 nubi sparse +15° perc. +14.5° Assenti 5 ENE max 4.3 Grecale 74 % 1019 hPa 6 nubi sparse +15.7° perc. +15.2° Assenti 5.2 E max 4.4 Levante 72 % 1020 hPa 9 nubi sparse +23° perc. +22.8° Assenti 4.6 OSO max 3.3 Libeccio 52 % 1020 hPa 12 nubi sparse +25° perc. +24.9° Assenti 6.6 OSO max 5.6 Libeccio 48 % 1019 hPa 15 poche nuvole +23.6° perc. +23.5° Assenti 4.7 OSO max 5 Libeccio 58 % 1019 hPa 18 nubi sparse +17.7° perc. +17.6° Assenti 4.3 E max 3.8 Levante 79 % 1020 hPa 21 poche nuvole +16.8° perc. +16.7° Assenti 4.8 E max 4.1 Levante 81 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 18:21

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.