Meteo San Nicola la Strada, le previsioni per domani lunedì 28 ottobre

Le condizioni meteo di Lunedì 28 Ottobre a San Nicola la Strada si presenteranno con una predominanza di nubi sparse durante gran parte della giornata, alternando momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra +17,5°C e +24,7°C, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 9,1 km/h. L’umidità si attesterà su valori compresi tra il 46% e il 74%, creando una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, con temperature che si aggireranno intorno ai +17,5°C. La copertura nuvolosa sarà del 25% e l’umidità si manterrà alta, attorno al 74%. La brezza leggera proveniente da Nord-Nord Est accompagnerà la notte, rendendo l’atmosfera piuttosto tranquilla.

Nella mattina, si assisterà a un incremento della temperatura, che raggiungerà i +24,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà, passando dal 23% al 70%. Il vento rimarrà debole, con velocità comprese tra 1 km/h e 6,1 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 47%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24,6°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 91%, e l’umidità si attesterà attorno al 46%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che non supererà i 6,8 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a +18,5°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, intorno al 60%, e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 68%. Il vento continuerà a essere debole, con raffiche che non supereranno i 5,1 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Nicola la Strada indicano una giornata caratterizzata da nubi sparse e temperature gradevoli. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa e nelle temperature. Gli amanti del clima temperato troveranno in questo inizio di settimana un’ottima occasione per godere delle belle giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a San Nicola la Strada

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.2° perc. +16.9° Assenti 4.8 NNE max 5.4 Grecale 73 % 1024 hPa 4 nubi sparse +16.6° perc. +16.1° Assenti 5 NNE max 5.8 Grecale 70 % 1024 hPa 7 poche nuvole +18.1° perc. +17.7° Assenti 5.6 NE max 7.9 Grecale 64 % 1025 hPa 10 nubi sparse +23.1° perc. +22.8° Assenti 3.6 NE max 6.6 Grecale 52 % 1025 hPa 13 nubi sparse +24.7° perc. +24.4° Assenti 0.2 N max 5.1 Tramontana 46 % 1023 hPa 16 cielo coperto +21.7° perc. +21.4° Assenti 6.8 O max 9.1 Ponente 55 % 1023 hPa 19 nubi sparse +20° perc. +19.6° Assenti 2 NNO max 4.1 Maestrale 60 % 1023 hPa 22 nubi sparse +18.8° perc. +18.5° Assenti 4.2 NNE max 4.9 Grecale 66 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 16:59

