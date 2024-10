Meteo San Nicola la Strada, le previsioni per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Sabato 19 Ottobre a San Nicola la Strada si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente piovose. Durante la notte, si registreranno forti piogge che continueranno a manifestarsi anche nella mattina, con una copertura nuvolosa totale. Le temperature oscilleranno tra i 18,2°C e i 19,5°C, mentre l’umidità si manterrà elevata, attorno all’88%. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 19,2 km/h.

Nella mattina, le previsioni meteo indicano che la pioggia leggera persisterà fino a metà giornata, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi con intensità variabile. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da nord e sud-est.

Nel pomeriggio, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni, con la pioggia che si attenuerà, lasciando spazio a cieli coperti ma senza precipitazioni significative. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 18,1°C. L’umidità rimarrà alta, intorno all’88%, e il vento continuerà a soffiare con intensità leggera.

La sera porterà cieli nuvolosi, ma senza piogge. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17,8°C, con un’umidità che si manterrà elevata. La situazione del vento rimarrà tranquilla, con velocità che non supereranno i 4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Nicola la Strada indicano un Sabato piovoso, con un miglioramento atteso nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteorologiche, con la possibilità di cieli sereni e temperature in aumento. Gli amanti del sole potrebbero finalmente godere di un clima più favorevole nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +19.3° perc. +19.6° 1.57 mm 5.7 SSO max 12.3 Libeccio 88 % 1015 hPa 3 forte pioggia +18.4° perc. +18.7° 5.71 mm 3.2 NO max 7.4 Maestrale 93 % 1014 hPa 6 pioggia leggera +18.7° perc. +18.9° 0.12 mm 1.5 NNE max 2.7 Grecale 89 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +19.4° perc. +19.6° 0.29 mm 4.7 N max 8.7 Tramontana 85 % 1013 hPa 12 pioggia moderata +19.5° perc. +19.7° 3.05 mm 6.6 S max 14.7 Ostro 86 % 1012 hPa 15 cielo coperto +19.2° perc. +19.3° prob. 89 % 2 ONO max 3.5 Maestrale 81 % 1013 hPa 18 cielo coperto +17.9° perc. +18° prob. 85 % 4 NNE max 4.9 Grecale 88 % 1014 hPa 21 cielo coperto +18° perc. +18.1° prob. 8 % 4.4 NNE max 4.9 Grecale 85 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:11

