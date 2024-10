Meteo San Nicola la Strada, le previsioni per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Nicola la Strada indicano un Venerdì 25 Ottobre caratterizzato da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente nelle ore della mattina, mentre nel pomeriggio si assisterà a un parziale diradamento delle nubi. Le temperature oscilleranno tra i 19,2°C della notte e i 24,9°C nel pomeriggio, con una leggera diminuzione prevista verso la sera. I venti saranno generalmente deboli, con una velocità che non supererà i 9,2 km/h.

Durante la notte, San Nicola la Strada si presenterà con un cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,2°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 92%, e l’umidità si manterrà attorno all’80%. I venti, provenienti da Nord-Nord Ovest, si muoveranno a una velocità di circa 2,4 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 24,3°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 91%, mentre l’umidità scenderà al 54%. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 5,7 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede un parziale miglioramento delle condizioni meteo, con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 24,9°C. La copertura nuvolosa scenderà al 88%, e l’umidità si attesterà attorno al 51%. I venti continueranno a soffiare da Ovest, con una velocità che potrà arrivare fino a 9,2 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19,3°C. La copertura nuvolosa sarà più leggera, con poche nuvole che copriranno il cielo. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 77%, mentre i venti si faranno più deboli, con velocità di circa 2,2 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Nicola la Strada indicano un Venerdì 25 Ottobre con un clima variabile, ma nel complesso mite. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare su valori simili e una copertura nuvolosa che potrebbe alternarsi tra nubi sparse e cieli più sereni. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle belle giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a San Nicola la Strada

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.2° perc. +19.3° Assenti 2.4 NNO max 2.7 Maestrale 80 % 1025 hPa 3 nubi sparse +18.5° perc. +18.5° Assenti 2.7 N max 2.8 Tramontana 82 % 1024 hPa 6 cielo coperto +18.5° perc. +18.5° Assenti 3.3 NE max 3.5 Grecale 80 % 1023 hPa 9 cielo coperto +22.4° perc. +22.4° Assenti 1.4 O max 1.4 Ponente 63 % 1024 hPa 12 cielo coperto +24.8° perc. +24.6° prob. 1 % 7.5 OSO max 6.3 Libeccio 52 % 1022 hPa 15 nubi sparse +23.8° perc. +23.7° prob. 1 % 8.5 O max 6.4 Ponente 57 % 1021 hPa 18 nubi sparse +21° perc. +20.9° prob. 11 % 5.2 ONO max 6.2 Maestrale 70 % 1022 hPa 21 nubi sparse +19.9° perc. +19.9° prob. 12 % 2.3 NO max 2.9 Maestrale 75 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 17:03

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.