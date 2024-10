Meteo Saronno, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Saronno si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente piovoso. Le previsioni meteo indicano un’intensa attività precipitativa che accompagnerà gli abitanti della città per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, oscillando attorno ai 13°C, con un’umidità elevata che contribuirà a rendere l’atmosfera piuttosto umida e scomoda.

Durante la notte, Saronno sarà avvolta da una pioggia leggera che si intensificherà nel corso delle ore. Le temperature si attesteranno intorno ai 12,4°C, con una copertura nuvolosa totale. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 11,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 94%, creando un clima umido e fresco.

Nella mattina, le condizioni di meteo non miglioreranno. La pioggia moderata continuerà a cadere, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 12,7°C. Anche in questo frangente, la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. Il vento si farà sentire, con velocità che potranno raggiungere i 7,3 km/h. Le precipitazioni saranno consistenti, con accumuli che supereranno i 3 mm entro le ore centrali della giornata.

Il pomeriggio porterà con sé un’intensificazione della pioggia, che si presenterà forte, con temperature che si manterranno attorno ai 13°C. Le previsioni del tempo indicano accumuli di pioggia che potrebbero superare i 8 mm. La velocità del vento varierà, ma si attesterà su valori moderati, contribuendo a un clima fresco e umido. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 98%, rendendo l’aria particolarmente pesante.

Con l’arrivo della sera, le condizioni di meteo non subiranno significative variazioni. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che si manterranno sui 13°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale e l’umidità si attesterà attorno al 97%. Anche in questo caso, il vento sarà leggero, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Saronno indicano una giornata di pioggia persistente e temperature fresche. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una graduale diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, per Martedì, gli abitanti dovranno prepararsi a una giornata umida e piovosa, con la necessità di indossare abbigliamento adeguato per affrontare le condizioni climatiche avverse.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Saronno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +12.4° perc. +12.2° 0.2 mm 1.8 ENE max 3.6 Grecale 95 % 1015 hPa 4 pioggia moderata +12.6° perc. +12.5° 2.72 mm 4.4 NE max 11.9 Grecale 98 % 1012 hPa 7 pioggia moderata +12.7° perc. +12.6° 2.44 mm 3.3 SE max 18.6 Scirocco 97 % 1010 hPa 10 forte pioggia +13° perc. +12.9° 4.51 mm 5.8 NE max 24.5 Grecale 97 % 1007 hPa 13 forte pioggia +13° perc. +12.9° 8.86 mm 5.7 NNO max 14.7 Maestrale 98 % 1005 hPa 16 pioggia leggera +13.4° perc. +13.3° 0.61 mm 2 S max 10 Ostro 97 % 1005 hPa 19 pioggia leggera +13.2° perc. +13.2° 0.84 mm 2.8 ESE max 8.3 Scirocco 98 % 1005 hPa 22 pioggia leggera +13.3° perc. +13.2° 0.28 mm 2.6 OSO max 5.5 Libeccio 97 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 18:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.