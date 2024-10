Meteo Saronno, le previsioni per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Saronno di Sabato 26 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di pioggia persistente, con una copertura nuvolosa totale. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando attorno ai 15°C, mentre l’umidità si presenterà elevata, superando il 90%. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 20 km/h. Queste condizioni climatiche suggeriranno di prepararsi a una giornata piovosa e umida.

Durante la notte, Saronno sarà avvolta da una leggera pioggia, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 92%. La brezza leggera proveniente da Nord Est accompagnerà le ore notturne, con una velocità del vento che varierà tra i 2,8 km/h e i 4 km/h.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, con piogge leggere che continueranno a cadere. Le temperature rimarranno stabili, intorno ai 15°C, e la copertura nuvolosa resterà al 100%. Anche l’umidità si manterrà elevata, attorno al 93%. Il vento si presenterà leggero, con velocità che raggiungeranno i 4,7 km/h.

Il pomeriggio porterà con sé piogge moderate, con accumuli che potranno arrivare fino a 2,88 mm. Le temperature si manterranno sui 15°C, mentre l’umidità continuerà a essere elevata. Il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo velocità di circa 8 km/h. La situazione meteo rimarrà instabile, con possibilità di piogge intermittenti.

Con l’arrivo della sera, le piogge si manterranno leggere, con temperature che non scenderanno sotto i 15°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’umidità si attesterà ancora attorno al 95%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con velocità che varieranno tra i 4 km/h e i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Saronno nei prossimi giorni non mostrano significativi miglioramenti. La pioggia continuerà a essere presente, e le temperature si manterranno stabili. Si consiglia di prepararsi a un weekend caratterizzato da condizioni climatiche umide e fresche, con la possibilità di piogge anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Saronno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15° perc. +15° 0.56 mm 2.8 NE max 8.1 Grecale 92 % 1023 hPa 4 pioggia leggera +14.7° perc. +14.7° 0.56 mm 3.7 E max 8.6 Levante 94 % 1022 hPa 7 pioggia leggera +14.8° perc. +14.8° 0.23 mm 4.7 NE max 10.5 Grecale 95 % 1023 hPa 10 pioggia moderata +15.2° perc. +15.1° 1.32 mm 3.1 NE max 9 Grecale 92 % 1023 hPa 13 pioggia moderata +15.4° perc. +15.4° 1.08 mm 3.8 NNE max 10 Grecale 93 % 1021 hPa 16 pioggia leggera +15.4° perc. +15.4° 0.17 mm 6.2 ENE max 16.3 Grecale 92 % 1021 hPa 19 pioggia leggera +15.6° perc. +15.7° 0.34 mm 5.4 ENE max 13 Grecale 94 % 1022 hPa 22 pioggia leggera +15.6° perc. +15.6° 0.2 mm 4.9 ENE max 10.7 Grecale 95 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 17:15

