Meteo Sassuolo, le previsioni per domani giovedì 17 ottobre

Le previsioni meteo per Sassuolo di Giovedì 17 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature relativamente miti. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’alta probabilità di precipitazioni che si manifesteranno già dalla notte e proseguiranno durante tutto il giorno. Le temperature si manterranno attorno ai 16°C durante le ore più fredde, per poi raggiungere un massimo di circa 18°C nel corso della mattina.

Durante la notte, Sassuolo si troverà sotto un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente principalmente da est, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. La probabilità di pioggia sarà presente, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi intorno alle 03:00.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, con piogge leggere che continueranno a cadere. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 16°C e i 18°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni si intensificheranno nel corso della giornata. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque nella categoria della brezza leggera.

Il pomeriggio porterà un ulteriore aumento dell’intensità delle piogge, con fenomeni che passeranno da leggeri a moderati. Le temperature si attesteranno attorno ai 17°C, con picchi che potrebbero sfiorare i 18°C. Le raffiche di vento potrebbero raggiungere i 20 km/h, rendendo l’atmosfera più fresca e umida. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, con accumuli significativi previsti.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo si presenteranno ancora più avverse, con forti piogge che potrebbero causare disagi. Le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e le precipitazioni potrebbero superare i 10 mm in alcune aree. La velocità del vento continuerà a mantenersi su livelli moderati, con raffiche che potrebbero raggiungere i 22 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Sassuolo indicano un miglioramento solo parziale. Venerdì si prevede una diminuzione delle piogge, ma le nuvole continueranno a dominare il cielo. Le temperature rimarranno stabili, mentre nel fine settimana si potrebbe assistere a un parziale ritorno del sole, anche se le condizioni meteo rimarranno variabili. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo e prepararsi a eventuali disagi causati dalle forti piogge previste per Giovedì.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Sassuolo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16° perc. +16.2° prob. 44 % 5.3 ENE max 9.5 Grecale 99 % 1021 hPa 3 pioggia leggera +16.1° perc. +16.3° 0.26 mm 4.4 ENE max 8.2 Grecale 98 % 1020 hPa 6 pioggia leggera +16.2° perc. +16.5° 0.15 mm 3.8 ENE max 6.4 Grecale 99 % 1020 hPa 9 cielo coperto +17.4° perc. +17.6° prob. 10 % 5.9 ENE max 6.8 Grecale 95 % 1021 hPa 12 pioggia leggera +18.2° perc. +18.5° 0.54 mm 7 NE max 10.8 Grecale 91 % 1020 hPa 15 pioggia leggera +17.5° perc. +17.8° 0.74 mm 7.1 NE max 16 Grecale 97 % 1018 hPa 18 forte pioggia +17.1° perc. +17.5° 4.8 mm 9.6 NE max 22.1 Grecale 98 % 1018 hPa 21 forte pioggia +16.8° perc. +17.1° 7.99 mm 4.2 NNO max 11.1 Maestrale 99 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 18:24

