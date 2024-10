Meteo Scafati, le previsioni per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Scafati si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo sereno. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 25,6°C durante le ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 7,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 65%, contribuendo a una sensazione di calore moderata.

Nella notte, le condizioni meteo inizieranno con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà del 38%, mentre la velocità del vento sarà molto bassa, con valori che non supereranno i 1,2 km/h. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sempre più coperto, raggiungendo una copertura nuvolosa del 92% alle 01:00. Le temperature percepite rimarranno stabili, oscillando tra 19,6°C e 19,8°C.

La mattina di Martedì si aprirà con nubi sparse, ma già dalle 08:00 il cielo inizierà a schiarirsi, portando a un aumento delle temperature. Alle 10:00, si registreranno 24,8°C, con una copertura nuvolosa che scenderà al 14%. Questo trend di miglioramento continuerà fino a mezzogiorno, quando il cielo sarà prevalentemente sereno e la temperatura percepita raggiungerà i 25,6°C.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno favorevoli, con poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 25°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 5-7 km/h, rendendo l’atmosfera piacevole. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni significative.

La sera porterà un ritorno delle nubi sparse, con temperature che scenderanno lentamente fino a raggiungere i 21°C. L’umidità aumenterà, arrivando a valori intorno al 68%, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta. Non si prevedono cambiamenti drastici nelle condizioni meteo, con il cielo che si manterrà prevalentemente nuvoloso.

In conclusione, le previsioni meteo per Scafati nei prossimi giorni indicano un mantenimento di temperature miti e condizioni variabili. Mercoledì e giovedì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con possibilità di cieli sereni e qualche nube. Tuttavia, non si escludono brevi episodi di instabilità, che potrebbero manifestarsi nel fine settimana. Gli amanti del bel tempo potranno godere di queste condizioni favorevoli, mentre chi cerca un clima più fresco dovrà attendere il ritorno di correnti più fresche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Scafati

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20° perc. +19.9° Assenti 1.2 NO max 1.9 Maestrale 69 % 1020 hPa 3 cielo coperto +19.6° perc. +19.4° Assenti 1.2 ESE max 1.3 Scirocco 69 % 1019 hPa 6 nubi sparse +19.8° perc. +19.6° Assenti 1.4 N max 2 Tramontana 67 % 1019 hPa 9 poche nuvole +23.8° perc. +23.6° Assenti 3.3 OSO max 2 Libeccio 51 % 1020 hPa 12 poche nuvole +25.6° perc. +25.5° Assenti 8 OSO max 4.9 Libeccio 49 % 1019 hPa 15 poche nuvole +24.4° perc. +24.4° Assenti 5.8 OSO max 4.1 Libeccio 54 % 1018 hPa 18 nubi sparse +22.5° perc. +22.5° Assenti 1.8 SO max 1.7 Libeccio 65 % 1019 hPa 21 nubi sparse +21.9° perc. +21.9° Assenti 2.1 S max 2.8 Ostro 68 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:17

