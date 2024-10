Meteo Sciacca, le previsioni per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sciacca di Lunedì 14 Ottobre si preannunciano caratterizzate da condizioni prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 20,0°C e i 26,0°C. I venti saranno leggeri, prevalentemente da Nord e Sud-Ovest, con intensità variabile. L’umidità si attesterà attorno al 50-62%, rendendo l’atmosfera piuttosto confortevole.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si aggirerà intorno ai 20,7°C. La copertura nuvolosa sarà assente e i venti soffieranno leggeri da Nord, con una velocità di circa 7,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 56%, garantendo una notte tranquilla e piacevole.

Durante la mattina, le condizioni rimarranno stabili, con cieli ancora sereni e temperature in aumento. Si passerà da 20,7°C alle 11:00, quando si registrerà una temperatura di 25,8°C. La copertura nuvolosa inizierà a farsi più presente, raggiungendo il 20% alle 11:00. I venti continueranno a soffiare leggeri, con velocità che varieranno tra 6,3 km/h e 12,7 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, con una copertura nuvolosa che arriverà a toccare il 90% alle 13:00. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 25°C, mentre i venti da Sud-Ovest si faranno più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 11,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo così il pomeriggio asciutto.

La sera porterà un parziale miglioramento, con il cielo che si schiarirà e tornerà a essere sereno. Le temperature scenderanno lentamente, attestandosi attorno ai 21°C. I venti si manterranno leggeri, con una velocità di circa 6,4 km/h. L’umidità, invece, si aggirerà intorno al 58%, rendendo l’atmosfera fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sciacca nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su valori piacevoli. Martedì e Mercoledì si preannunciano giornate simili, con cieli sereni e temperature che continueranno a oscillare tra i 20°C e i 26°C. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un clima favorevole, ideale per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.6° perc. +20.2° Assenti 7.9 N max 8.5 Tramontana 55 % 1019 hPa 4 cielo sereno +20.3° perc. +19.8° Assenti 7.9 N max 8.6 Tramontana 53 % 1018 hPa 7 cielo sereno +22.6° perc. +22.1° Assenti 6.3 NNE max 7.4 Grecale 46 % 1019 hPa 10 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 8.3 SO max 8.1 Libeccio 39 % 1019 hPa 13 cielo coperto +25° perc. +24.8° Assenti 10.7 SO max 10.7 Libeccio 47 % 1018 hPa 16 nubi sparse +23.5° perc. +23.4° Assenti 6.4 OSO max 7.5 Libeccio 57 % 1017 hPa 19 cielo sereno +22.1° perc. +21.9° Assenti 6.4 E max 6.6 Levante 58 % 1018 hPa 22 cielo sereno +21.4° perc. +21.2° Assenti 7.8 ESE max 8.1 Scirocco 59 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:27

