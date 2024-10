Meteo Seriate, le previsioni per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Sabato 12 Ottobre, Seriate si troverà a vivere condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno intorno ai 16°C durante le ore centrali della giornata, con una leggera diminuzione nelle ore serali. La copertura nuvolosa sarà costante, raggiungendo il 100% nelle ore di mattina e sera. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata asciutta, ma con un’umidità piuttosto elevata che si attesterà attorno all’85%.

Durante la notte, le temperature si aggireranno intorno ai 11°C, con un cielo che inizierà sereno per poi passare a condizioni di nubi sparse. La mattina si presenterà con un cielo coperto, con temperature che saliranno fino a 16,9°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7 km/h, provenienti principalmente da direzioni settentrionali.

Nel pomeriggio, le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 15°C e i 16°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore 17:00. La copertura nuvolosa continuerà a essere predominante, con una probabilità di pioggia molto bassa, attorno al 7%. L’umidità rimarrà elevata, contribuendo a una sensazione di freschezza.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 12°C. Il cielo rimarrà coperto, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità si manterrà sopra l’85%, rendendo l’aria piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Seriate nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno fresche. Non si prevedono cambiamenti significativi, ma un lieve miglioramento potrebbe manifestarsi nei giorni successivi, con la possibilità di schiarite. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nuvole continueranno a dominare il panorama meteorologico.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Seriate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +11.3° perc. +10.7° Assenti 7.7 NNE max 6.8 Grecale 85 % 1018 hPa 3 nubi sparse +11° perc. +10.3° Assenti 6.9 NNE max 6.1 Grecale 82 % 1018 hPa 6 nubi sparse +10.9° perc. +10.2° Assenti 7.1 NNE max 6.3 Grecale 81 % 1019 hPa 9 cielo coperto +15.3° perc. +14.7° Assenti 1.8 SSE max 2.1 Scirocco 68 % 1019 hPa 12 cielo coperto +16.9° perc. +16.4° Assenti 5 SSO max 4.1 Libeccio 66 % 1019 hPa 15 cielo coperto +16.4° perc. +15.9° prob. 7 % 3.2 S max 3.1 Ostro 71 % 1017 hPa 18 cielo coperto +13.1° perc. +12.7° prob. 3 % 4.5 NNO max 5.1 Maestrale 86 % 1018 hPa 21 cielo coperto +12.6° perc. +12.2° Assenti 5.4 N max 5.7 Tramontana 87 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 18:35

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.