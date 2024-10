Meteo Seriate, le previsioni per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Venerdì 1 Novembre a Seriate si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili e prevalentemente serene. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,4°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 3%. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 5 e i 6 km/h da direzione nord, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno all’80%.

Nella mattina, le condizioni non subiranno variazioni significative. Il cielo rimarrà sereno e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 18,7°C entro le ore centrali della mattina. La velocità del vento continuerà a essere moderata, con raffiche che non supereranno i 6,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 64%, garantendo un clima fresco ma gradevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero aumento della temperatura, che toccherà i 18,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con solo poche nuvole sparse nel cielo. Le condizioni di vento si manterranno stabili, con una velocità che varierà tra i 4 e i 6 km/h. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 13°C. Il cielo continuerà a essere prevalentemente sereno con qualche nuvola. La velocità del vento si manterrà leggera, rendendo la serata piacevole per eventuali attività all’aperto. L’umidità si attesterà attorno al 75%, mantenendo un clima fresco.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Seriate indicano un proseguimento di condizioni stabili e serene. Sabato e Domenica si prevede un clima simile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima opportunità per godere di un fine settimana all’insegna del bel tempo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Seriate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.2° perc. +12.7° Assenti 5.7 N max 5.2 Tramontana 80 % 1025 hPa 4 cielo sereno +12.6° perc. +12° Assenti 5.8 N max 5.8 Tramontana 80 % 1025 hPa 7 cielo sereno +13.1° perc. +12.5° Assenti 3.9 N max 4.9 Tramontana 78 % 1025 hPa 10 cielo sereno +17.6° perc. +17.1° Assenti 4.9 SO max 4.1 Libeccio 66 % 1025 hPa 13 cielo sereno +18.8° perc. +18.4° Assenti 6.6 SO max 5.9 Libeccio 64 % 1023 hPa 16 poche nuvole +14.8° perc. +14.4° Assenti 3.1 ONO max 3.7 Maestrale 80 % 1023 hPa 19 cielo sereno +13.7° perc. +13.2° Assenti 5.2 N max 5.4 Tramontana 80 % 1023 hPa 22 poche nuvole +13.1° perc. +12.4° Assenti 5.5 N max 5.7 Tramontana 74 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 17:03

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.