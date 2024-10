Meteo Sessa Aurunca, le previsioni per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Sessa Aurunca si prevede una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un aumento della copertura nuvolosa e precipitazioni nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno intorno ai 23°C nelle ore centrali della giornata, con un calo previsto verso la sera. La presenza di nuvole e pioggia leggera influenzerà le attività all’aperto, rendendo opportuno pianificare con attenzione.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che oscilleranno tra i 16,5°C e i 17,5°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 37%, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, intorno al 6%.

Durante la mattina, il cielo si presenterà ancora con nubi sparse, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 23,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 74%, e la probabilità di pioggia rimarrà contenuta. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 2,3 km/h e i 9,4 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento significativo. Il cielo diventerà cielo coperto e si verificheranno piogge leggere a partire dalle 14:00, con accumuli che raggiungeranno fino a 0,8 mm entro le 16:00. Le temperature scenderanno fino a 18,7°C, e la copertura nuvolosa salirà al 98%. La probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 51%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 18°C. Il cielo rimarrà cielo coperto, con una copertura nuvolosa al 100%. Le precipitazioni cesseranno, ma l’umidità rimarrà alta, attorno all’87%. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 6,7 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Sessa Aurunca indicano una giornata di transizione, con un inizio relativamente tranquillo che si trasformerà in un pomeriggio piovoso. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli più sereni e temperature in aumento. Sarà quindi opportuno monitorare le previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Sessa Aurunca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.5° perc. +17.4° prob. 6 % 8.2 NNE max 8 Grecale 82 % 1026 hPa 3 poche nuvole +16.7° perc. +16.6° prob. 7 % 6.5 NE max 6.5 Grecale 84 % 1026 hPa 6 nubi sparse +16.6° perc. +16.5° prob. 6 % 7.6 NNE max 7.9 Grecale 83 % 1026 hPa 9 nubi sparse +21.6° perc. +21.5° Assenti 4.2 E max 5.1 Levante 66 % 1026 hPa 12 nubi sparse +23.5° perc. +23.5° prob. 2 % 4.1 SSE max 4.4 Scirocco 60 % 1026 hPa 15 pioggia leggera +20.1° perc. +20.3° 0.21 mm 9.5 SO max 12.1 Libeccio 81 % 1026 hPa 18 pioggia leggera +18.6° perc. +18.8° 0.17 mm 2.7 O max 4.3 Ponente 87 % 1027 hPa 21 cielo coperto +18.4° perc. +18.5° prob. 17 % 6.3 NNE max 6.4 Grecale 87 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 18:08

