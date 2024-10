Meteo Sessa Aurunca, le previsioni per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 16 Ottobre a Sessa Aurunca indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con una copertura nuvolosa al 100%. La situazione non subirà significative variazioni nel corso della mattinata, quando si registreranno temperature comprese tra 17°C e 23°C. La presenza di nuvole sarà costante, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel dettaglio, durante la notte, il cielo sarà coperto, con temperature che scenderanno fino a 16,4°C. La mattina inizierà con temperature intorno ai 17,2°C e continuerà a salire fino a raggiungere i 23,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, senza alcuna previsione di precipitazioni. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3,2 km/h e i 5,7 km/h, proveniente principalmente da direzioni variabili come il Nord Est e il Sud Ovest.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22°C, con una leggera diminuzione rispetto al picco della mattina. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà coperto e non si prevedono piogge. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa continuerà a mantenersi alta, con una leggera diminuzione della velocità del vento.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sessa Aurunca nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. La situazione meteorologica suggerisce un proseguimento di condizioni stabili, senza particolari eventi atmosferici in arrivo. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un ambiente favorevole, mentre chi spera in giornate più soleggiate dovrà attendere ulteriori sviluppi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Sessa Aurunca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.2° perc. +17.1° Assenti 4.4 NNE max 4.3 Grecale 82 % 1020 hPa 3 cielo coperto +16.7° perc. +16.6° Assenti 3.2 N max 3.3 Tramontana 83 % 1020 hPa 6 cielo coperto +17.2° perc. +17° Assenti 5.3 NE max 5.2 Grecale 80 % 1020 hPa 9 cielo coperto +21.1° perc. +21° Assenti 2.7 SE max 3.1 Scirocco 64 % 1020 hPa 12 cielo coperto +23.2° perc. +23.1° Assenti 4.5 SO max 4.1 Libeccio 56 % 1019 hPa 15 cielo coperto +22° perc. +21.9° Assenti 4.2 SO max 4.5 Libeccio 64 % 1019 hPa 18 cielo coperto +19.9° perc. +19.8° prob. 5 % 3.1 ONO max 3.1 Maestrale 70 % 1019 hPa 21 cielo coperto +19.6° perc. +19.4° prob. 9 % 4.3 N max 4.2 Tramontana 72 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:17

