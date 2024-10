Meteo Vigevano, le previsioni per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Vigevano di Venerdì 11 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e con possibilità di pioggia. I dati meteorologici mostrano una temperatura che si manterrà attorno ai 18°C durante le ore centrali della giornata, con un calo previsto in serata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 12°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si aggirerà attorno all’83%. Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 12:00, quando si registrerà una temperatura di circa 18,1°C. Durante questa fase, la brezza leggera proveniente da est contribuirà a mantenere un clima gradevole, con umidità in calo.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo diventerà completamente coperto, con una temperatura che scenderà gradualmente fino a 15°C. La probabilità di precipitazioni aumenterà, raggiungendo il 6% entro le 18:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma le condizioni di umidità aumenteranno, portando a un’atmosfera più pesante.

Con l’arrivo della sera, le previsioni del tempo indicano la possibilità di pioggia leggera, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0,15 mm. Le temperature scenderanno ulteriormente, toccando i 13°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e l’umidità si stabilizzerà intorno all’86%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la serata.

In conclusione, le previsioni meteo per Vigevano di Venerdì 11 Ottobre evidenziano un inizio di giornata favorevole, che però si trasformerà in un pomeriggio e una sera caratterizzati da nuvole e pioggia leggera. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di precipitazioni, suggerendo un cambio di stagione verso condizioni più autunnali. Gli abitanti di Vigevano dovranno quindi prepararsi a un clima variabile e a possibili rovesci nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Vigevano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.1° perc. +11.5° Assenti 6 NNO max 6.9 Maestrale 80 % 1008 hPa 4 poche nuvole +11° perc. +10.2° Assenti 8.1 N max 9.5 Tramontana 79 % 1009 hPa 7 cielo sereno +11.9° perc. +11.3° Assenti 7.5 NE max 14.5 Grecale 82 % 1012 hPa 10 cielo sereno +16.2° perc. +15.8° Assenti 8.3 ENE max 11.2 Grecale 70 % 1014 hPa 13 cielo coperto +18.1° perc. +17.7° prob. 3 % 8.6 ESE max 10.6 Scirocco 66 % 1013 hPa 16 cielo coperto +17° perc. +16.7° prob. 3 % 5.3 ENE max 7.6 Grecale 74 % 1014 hPa 19 nubi sparse +14.5° perc. +14.2° prob. 30 % 7.4 NE max 7.8 Grecale 82 % 1016 hPa 22 pioggia leggera +13.3° perc. +13° 0.15 mm 5.9 NE max 6.3 Grecale 85 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 18:41

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.