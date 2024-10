Meteo Viterbo, le previsioni per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Viterbo indicano un Venerdì 1 Novembre caratterizzato da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai +11,8°C. La brezza leggera proveniente da Nord-Nord Est garantirà un clima piacevole, con un’umidità che si manterrà attorno all’80%. Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i +20,8°C nel primo pomeriggio, mentre il cielo rimarrà sereno per tutta la giornata.

Nel dettaglio, la notte si svolgerà con cielo sereno e temperature in lieve calo, che si manterranno tra +11,8°C e +10,7°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera fresca ma non fredda. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, ma senza alcuna previsione di precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno e le temperature inizieranno a risalire. Alle 08:00, si registreranno già +15,3°C, e nel corso della mattinata si raggiungeranno i +20,3°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo il 6% di nuvole, e il vento continuerà a soffiare leggero, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il clima si manterrà gradevole, con temperature che toccheranno il picco di +20,8°C alle 12:00 e si stabilizzeranno attorno ai +18,6°C alle 15:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà il calore del sole. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 45%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, scendendo fino a +12°C alle 20:00. Il cielo presenterà poche nuvole, con una copertura che aumenterà leggermente fino al 40%. L’umidità si manterrà attorno al 76%, ma senza alcuna previsione di pioggia. La brezza leggera continuerà a rendere l’atmosfera piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Viterbo nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Dopo un Venerdì sereno e caldo, il weekend potrebbe portare qualche variazione, ma senza eccessivi cambiamenti. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere delle bellezze della città e dei suoi dintorni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Viterbo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.6° perc. +10.9° Assenti 5.1 NNE max 5.3 Grecale 80 % 1025 hPa 4 cielo sereno +10.9° perc. +10.2° Assenti 6.2 NE max 6.6 Grecale 82 % 1025 hPa 7 cielo sereno +12.6° perc. +11.9° Assenti 5.9 NNE max 8.1 Grecale 76 % 1025 hPa 10 cielo sereno +19.3° perc. +18.6° Assenti 3.2 N max 3.7 Tramontana 51 % 1024 hPa 13 cielo sereno +20.8° perc. +20.1° Assenti 5.2 ONO max 6.3 Maestrale 45 % 1023 hPa 16 cielo sereno +15.2° perc. +14.6° Assenti 3.9 ONO max 4.2 Maestrale 69 % 1023 hPa 19 poche nuvole +13° perc. +12.3° Assenti 2.6 NO max 3.2 Maestrale 75 % 1024 hPa 22 nubi sparse +12° perc. +11.3° Assenti 3.2 N max 3.4 Tramontana 78 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 17:01

