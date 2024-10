Meteo Voghera, le previsioni per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 6 Ottobre, Voghera si troverà ad affrontare condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con una copertura del cielo che si manterrà quasi totale per gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che varieranno tra i 10,7°C e i 16,1°C, con un picco atteso nel tardo mattino. La presenza di nuvole sarà accompagnata da una leggera brezza, con velocità del vento che non supererà i 5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, anche se con un cielo poco soleggiato.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 10°C, con un cielo che inizierà sereno per poi passare a nubi sparse. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 100% nella mattina. Le temperature al risveglio si attesteranno attorno ai 11°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est.

Nel corso della mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 16°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà alta, attorno al 70-80%, e non si prevedono precipitazioni. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria fresca ma non sgradevole.

Il pomeriggio vedrà una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno attorno ai 15-16°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante, con una probabilità di pioggia molto bassa. L’intensità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 3 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, mantenendosi sui 13-14°C. Il cielo continuerà a essere coperto, senza variazioni significative. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 79%, e non si prevedono cambiamenti nelle condizioni di meteo.

In conclusione, le previsioni meteo per Voghera indicano una giornata caratterizzata da un cielo nuvoloso e temperature moderate. Nei prossimi giorni, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un possibile ritorno del sole e un aumento delle temperature. Tuttavia, per ora, gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo grigio continuerà a dominare il panorama.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Voghera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +10.7° perc. +10.1° Assenti 5 ENE max 5.4 Grecale 88 % 1013 hPa 3 nubi sparse +10.4° perc. +9.8° Assenti 5.6 ENE max 7.1 Grecale 90 % 1013 hPa 6 nubi sparse +11° perc. +10.4° Assenti 3.3 N max 5.7 Tramontana 87 % 1014 hPa 9 cielo coperto +14.1° perc. +13.5° prob. 8 % 3.6 NE max 4 Grecale 76 % 1014 hPa 12 cielo coperto +16.1° perc. +15.5° prob. 8 % 2.5 NNE max 3.7 Grecale 68 % 1014 hPa 15 cielo coperto +15.9° perc. +15.4° prob. 16 % 1.2 N max 1.2 Tramontana 73 % 1013 hPa 18 cielo coperto +13.8° perc. +13.3° prob. 12 % 2.1 E max 2 Levante 80 % 1014 hPa 21 cielo coperto +14.1° perc. +13.7° Assenti 3 SE max 3 Scirocco 79 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 18:49

