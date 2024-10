Nevica sulle montagne del Trentino Alto Adige: mezzo metro allo Stelvio, chiuso | FOTO

MeteoWeb

In Trentino Alto Adige l’inverno bussa alle porte. Prima significativa perturbazione a carattere nevoso sui rilievi della regione più settentrionale d’Italia. Da diverse ore, sta nevicando mediamente attorno ai 2.000 metri. A Bolzano, dopo che nella notte la colonnina di mercurio è scesa a +10°C, il sindaco Renzo Caramaschi ha deciso di anticipare di una decina di giorni l’accensione degli impianti di riscaldamento.

Nevica sulle Dolomiti. Per motivi di sicurezza sono stati chiusi i passi Pennes e Stelvio, dove è caduto quasi mezzo metro di neve fresca. Al Passo Pordoi, si registrano oltre 30cm di neve fresca.

In Svizzera, sono innevati i passi Fluela, Umbrail, Forcola di Livigno e Bernina.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.