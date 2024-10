Previsioni Meteo Alghero: il bollettino per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Alghero indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, con condizioni di maltempo che si attenueranno nel corso della giornata. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 19,9°C. La pioggia leggera si farà sentire, con una velocità del vento che raggiungerà i 20,9 km/h da sud. Con l’avanzare della mattina, le precipitazioni aumenteranno, portando a piogge moderate e temperature in calo.

Nel dettaglio, la mattina di Giovedì inizierà con piogge moderate, con temperature che scenderanno fino a 17,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 92%. La velocità del vento varierà tra i 20,8 km/h e i 32,6 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca e ventosa. Le precipitazioni saranno significative, con accumuli che potranno raggiungere i 4,9 mm entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con la transizione verso nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 18,7°C, mentre la probabilità di pioggia diminuirà notevolmente. Il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo punte di 35,9 km/h. Questo cambiamento porterà a un clima più secco e a una sensazione di maggiore stabilità atmosferica.

La sera di Giovedì si presenterà con cieli sereni e temperature che si manterranno sui 19,1°C. Le condizioni di bel tempo si stabilizzeranno, con un vento che si attenuerà leggermente, pur mantenendo una certa freschezza. L’umidità scenderà, favorendo un clima più gradevole per le attività serali.

In conclusione, le previsioni del tempo per Alghero nei prossimi giorni mostrano un netto miglioramento dopo le piogge di Giovedì. Venerdì e Sabato si prevede un clima più stabile e soleggiato, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Questo trend di bel tempo potrebbe continuare anche nei giorni successivi, rendendo le condizioni ideali per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.9° perc. +20.2° prob. 5 % 23 S max 29.3 Ostro 88 % 1006 hPa 4 pioggia moderata +19.8° perc. +20.1° 1.57 mm 26.2 S max 39.3 Ostro 89 % 1004 hPa 7 pioggia moderata +19.7° perc. +20.2° 3.1 mm 26.9 S max 40.2 Ostro 94 % 1003 hPa 10 forte pioggia +18.9° perc. +19.3° 4.9 mm 17.9 OSO max 32.7 Libeccio 93 % 1003 hPa 13 pioggia leggera +18.4° perc. +18.2° 0.15 mm 25.9 NO max 32.9 Maestrale 72 % 1005 hPa 16 nubi sparse +18.7° perc. +18.4° prob. 32 % 32.5 ONO max 41.2 Maestrale 65 % 1005 hPa 19 cielo sereno +19.1° perc. +18.7° Assenti 33.3 ONO max 49.4 Maestrale 63 % 1007 hPa 22 cielo sereno +19° perc. +18.6° Assenti 31.6 ONO max 43.5 Maestrale 65 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 19:00

