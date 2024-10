Previsioni Meteo Arezzo: il bollettino per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Arezzo di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai +11°C. Con l’arrivo della mattina, le condizioni non subiranno significativi cambiamenti, mantenendo una copertura nuvolosa che si intensificherà nel corso della giornata.

Nel dettaglio, durante la notte si assisterà a una temperatura di circa +11,2°C con una leggera brezza proveniente da nord. La copertura nuvolosa sarà attorno al 52%, garantendo un cielo non completamente sereno. Con l’avanzare delle ore, la mattina porterà un incremento della temperatura fino a raggiungere i +19,2°C intorno a mezzogiorno. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una copertura che si attesterà attorno al 79%.

Nel pomeriggio, le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i +19,5°C e i +19,1°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore serali. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. La sera porterà un cambiamento significativo, con un cielo che diventerà completamente coperto e temperature che scenderanno fino a +13,6°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Arezzo nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nubi. Domani, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e una possibile intensificazione della copertura nuvolosa. Pertanto, si consiglia di prepararsi a un weekend caratterizzato da un clima fresco e nuvoloso, ideale per attività al chiuso.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11° perc. +10.5° Assenti 4.8 NNE max 4.6 Grecale 89 % 1017 hPa 4 nubi sparse +10.4° perc. +9.8° Assenti 4.4 NE max 4.2 Grecale 86 % 1018 hPa 7 nubi sparse +13.2° perc. +12.6° Assenti 2.6 NE max 2.9 Grecale 76 % 1018 hPa 10 nubi sparse +17.7° perc. +17.1° Assenti 3.6 SSO max 3.1 Libeccio 61 % 1018 hPa 13 nubi sparse +19.4° perc. +18.9° Assenti 7.2 OSO max 10 Libeccio 54 % 1018 hPa 16 nubi sparse +16.9° perc. +16.4° Assenti 4.8 OSO max 5.5 Libeccio 68 % 1017 hPa 19 cielo coperto +14.2° perc. +13.7° Assenti 3.6 ONO max 4 Maestrale 78 % 1018 hPa 22 cielo coperto +13.8° perc. +13.4° Assenti 4 ONO max 4.1 Maestrale 81 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 18:29

