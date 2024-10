Previsioni Meteo Arezzo: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 5 Ottobre a Arezzo indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di pioggia leggera durante la notte, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 12°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 94%. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un progressivo diradamento delle nuvole e l’arrivo di schiarite nel pomeriggio. La temperatura massima prevista si attesterà intorno ai 16°C. La sera porterà un cielo sereno, con temperature che scenderanno fino a 9°C.

Durante la notte, tra le 00:00 e le 05:00, Arezzo sarà avvolta da una leggera pioggia, con temperature che varieranno tra 12,4°C e 12°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 6,7 km/h e i 7,4 km/h, proveniente principalmente da Nord-Est. L’umidità rimarrà alta, attorno al 92-94%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo continuerà a essere coperto, ma le precipitazioni si attenueranno. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa 14°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa inizierà a diminuire, con una probabilità di pioggia che scenderà al 14% entro le 10:00. L’umidità inizierà a calare, portandosi attorno al 77%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si prevede un netto miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo passerà da nubi sparse a una maggiore presenza di sole, con temperature che toccheranno i 16°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, attorno ai 7-8 km/h, e l’umidità continuerà a scendere, portandosi al 68% entro le 13:00.

La sera si presenterà con un cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 9°C. Le condizioni di calma atmosferica si manterranno, con venti leggeri e un’umidità che si stabilizzerà attorno all’89%. Questo scenario favorirà una serata piacevole, ideale per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Arezzo nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si stabilizzeranno su valori più miti e un cielo prevalentemente sereno. Domani, si prevede un ulteriore aumento delle temperature, mentre dopodomani potrebbe esserci un nuovo aumento della nuvolosità, ma senza precipitazioni significative. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere delle bellezze della città.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +12.3° perc. +12.1° 0.31 mm 6.7 NE max 9.1 Grecale 94 % 1011 hPa 4 pioggia leggera +12.1° perc. +11.8° 0.11 mm 7.2 NNE max 9.7 Grecale 92 % 1012 hPa 7 cielo coperto +12.4° perc. +12° prob. 34 % 6.8 NNE max 10 Grecale 90 % 1013 hPa 10 cielo coperto +14.2° perc. +13.7° prob. 14 % 7.6 NNE max 9.3 Grecale 77 % 1013 hPa 13 nubi sparse +16° perc. +15.5° prob. 21 % 8 NE max 7.6 Grecale 68 % 1012 hPa 16 nubi sparse +14.9° perc. +14.3° prob. 16 % 7 NE max 8.6 Grecale 74 % 1012 hPa 19 poche nuvole +10.5° perc. +9.9° Assenti 7.8 NNE max 7.2 Grecale 87 % 1014 hPa 22 cielo sereno +9.2° perc. +8.5° Assenti 6.1 NNE max 5.5 Grecale 89 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:41

