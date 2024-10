Previsioni Meteo Augusta: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre, Augusta si presenterà con condizioni meteorologiche variabili, caratterizzate da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo sereno. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 18°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. La copertura nuvolosa sarà ridotta, permettendo di godere di un cielo prevalentemente sereno.

Nella mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 20°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, con poche nuvole che non influenzeranno significativamente il clima. I venti continueranno a soffiare debolmente, mantenendo un’atmosfera gradevole. L’umidità si attesterà attorno al 60%, garantendo un comfort climatico ottimale.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della nuvolosità, con un cielo che si presenterà coperto per gran parte del tempo. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, mentre le raffiche di vento potranno raggiungere i 10 km/h. Non si prevedono precipitazioni, il che permetterà di continuare le attività all’aperto senza preoccupazioni. L’umidità rimarrà costante, contribuendo a un clima fresco ma non eccessivamente umido.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con il ritorno di un cielo sereno. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 19°C. I venti si attenueranno ulteriormente, garantendo una serata tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Augusta nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una variabilità della nuvolosità. Domani, si prevede un clima simile, mentre dopodomani potrebbe esserci un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per trascorrere del tempo all’aperto, godendo di un clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Augusta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +18.2° perc. +17.9° Assenti 6.9 O max 6.1 Ponente 70 % 1023 hPa 5 nubi sparse +18.1° perc. +17.7° Assenti 4.3 O max 3.6 Ponente 67 % 1023 hPa 8 poche nuvole +19.6° perc. +19.3° Assenti 3.8 ONO max 3.7 Maestrale 63 % 1025 hPa 11 poche nuvole +20.8° perc. +20.5° Assenti 5.3 E max 3.8 Levante 59 % 1024 hPa 14 cielo coperto +21.2° perc. +21° Assenti 9.9 SE max 8.6 Scirocco 60 % 1023 hPa 17 nubi sparse +20.3° perc. +20.1° Assenti 7.4 SSE max 7.8 Scirocco 63 % 1023 hPa 20 cielo sereno +19.8° perc. +19.5° Assenti 3.6 SO max 3.6 Libeccio 63 % 1023 hPa 23 cielo sereno +19° perc. +18.8° Assenti 7.4 O max 6 Ponente 67 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 17:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.