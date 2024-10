Previsioni Meteo Augusta: tutti i dettagli per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 2 Ottobre, Augusta si troverà a vivere un clima prevalentemente sereno durante le prime ore del giorno, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a piogge leggere nel pomeriggio e in serata. Le previsioni meteo indicano un vento moderato, con raffiche che potrebbero raggiungere intensità significative, specialmente nelle ore centrali della giornata.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,4°C. L’umidità sarà attorno al 66%, mentre il vento soffierà da Ovest-Nord Ovest a una velocità di 8,7 km/h. Le condizioni di calma notturna favoriranno un abbassamento della temperatura percepita, che si manterrà intorno ai 21°C.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 26,3°C entro le ore centrali della giornata. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varieranno tra i 5 km/h e i 10 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi attorno al 53%.

Nel pomeriggio, si prevede un cambiamento significativo nel meteo. Le nubi inizieranno a farsi più presenti, con una copertura che arriverà fino al 52%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 28°C, ma la sensazione di calore potrebbe risultare accentuata a causa dell’umidità. Le raffiche di vento aumenteranno, raggiungendo i 31,1 km/h, rendendo l’aria più fresca e ventilata.

Con l’arrivo della sera, il clima cambierà ulteriormente. Le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi. Le temperature scenderanno a circa 22°C, mentre l’umidità salirà fino al 77%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che si attesteranno intorno a 0,93 mm.

In conclusione, la giornata di Mercoledì 2 Ottobre a Augusta si presenterà con un inizio sereno e temperature gradevoli, ma si trasformerà in un pomeriggio e una sera caratterizzati da piogge leggere e un aumento della copertura nuvolosa. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di precipitazioni, suggerendo un cambio di stagione in arrivo. Gli abitanti di Augusta dovranno prepararsi a un clima più variabile e fresco nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.2° perc. +21° Assenti 7.6 ONO max 7.8 Maestrale 63 % 1014 hPa 4 cielo sereno +21° perc. +20.6° Assenti 7.5 OSO max 7.7 Libeccio 57 % 1013 hPa 7 cielo sereno +22.6° perc. +22.2° Assenti 5 O max 6 Ponente 48 % 1013 hPa 10 cielo sereno +25.4° perc. +25.3° Assenti 8.4 SE max 11.6 Scirocco 47 % 1012 hPa 13 cielo sereno +28.1° perc. +28.6° Assenti 13.4 OSO max 19 Libeccio 51 % 1010 hPa 16 nubi sparse +26.1° perc. +26.1° Assenti 23.4 OSO max 31.1 Libeccio 57 % 1011 hPa 19 pioggia leggera +23.8° perc. +24° 0.11 mm 11.7 SO max 14.8 Libeccio 69 % 1011 hPa 22 pioggia leggera +22.5° perc. +22.8° 0.12 mm 12.7 OSO max 19.3 Libeccio 75 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:36

