Previsioni Meteo Augusta: tutti i dettagli per domani venerdì 4 ottobre

Le previsioni meteo per Augusta di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, con un graduale miglioramento nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, oscillando tra i 22°C e i 25°C. La copertura nuvolosa sarà predominante nelle prime ore, mentre nel pomeriggio e in serata si assisterà a un progressivo diradamento delle nubi, portando a condizioni di cielo sereno.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura di circa 25°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 79%, creando una sensazione di calore. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con valori che non supereranno il 5%.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo cambieranno. Si prevede un aumento della copertura nuvolosa e l’arrivo di pioggia leggera. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 23°C. La pioggia si presenterà intermittente, con accumuli che varieranno tra 0,13 mm e 0,49 mm. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 18 km/h, mentre l’umidità rimarrà alta, intorno al 73%.

Nel pomeriggio, la situazione meteo continuerà a mostrare piogge leggere, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. La copertura nuvolosa sarà totale, ma le precipitazioni tenderanno a diminuire. La velocità del vento si manterrà moderata, con valori intorno ai 9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 71%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente. Il cielo si schiarirà, portando a un cielo sereno. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 21°C. La velocità del vento sarà più contenuta, con valori che si attesteranno attorno ai 5 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 63%, rendendo la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Augusta nei prossimi giorni mostrano un miglioramento costante. Dopo una giornata di pioggia, si prevede un fine settimana caratterizzato da cieli sereni e temperature gradevoli. Le condizioni meteo favoriranno attività all’aperto, rendendo i prossimi giorni ideali per godere delle bellezze della città.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +25° perc. +25.6° Assenti 5.2 SSO max 6 Libeccio 79 % 1007 hPa 4 cielo coperto +24.7° perc. +25.2° Assenti 4.7 O max 5.2 Ponente 78 % 1007 hPa 7 cielo coperto +23.8° perc. +24.4° prob. 8 % 20.2 NNE max 19.3 Grecale 81 % 1009 hPa 10 pioggia leggera +23.2° perc. +23.5° 0.49 mm 15.3 NNE max 17.1 Grecale 73 % 1010 hPa 13 pioggia leggera +23.2° perc. +23.4° 0.44 mm 11.1 ENE max 11.8 Grecale 71 % 1009 hPa 16 cielo coperto +23° perc. +23° prob. 24 % 12.3 NE max 13.2 Grecale 67 % 1010 hPa 19 cielo sereno +22.6° perc. +22.5° Assenti 14.9 NE max 13.5 Grecale 63 % 1012 hPa 22 cielo sereno +21.7° perc. +21.6° Assenti 5.5 N max 5.7 Tramontana 63 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:33

