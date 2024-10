Previsioni Meteo Bagheria: il bollettino per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 14 Ottobre a Bagheria indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 19,4°C della notte e i 25,8°C attesi nella mattina. La presenza di brezze leggere accompagnerà la giornata, rendendo il clima particolarmente piacevole.

Durante la notte, Bagheria godrà di un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. L’umidità si manterrà attorno al 64%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1020 hPa. I venti saranno leggeri, provenienti da Sud-Sud Est, con velocità che non supereranno i 4 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, favorendo un aumento delle temperature che raggiungeranno i 25,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 14%, e l’umidità scenderà al 42%. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 10 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento delle condizioni atmosferiche. Il cielo passerà da sereno a coperto, con una copertura nuvolosa che arriverà fino all’89%. Le temperature inizieranno a scendere, con valori che si attesteranno attorno ai 23,5°C alle 15:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 52%, mentre i venti continueranno a soffiare leggeri.

La sera porterà un ritorno a condizioni più serene, con il cielo che si schiarirà nuovamente. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20°C, con una leggera diminuzione dell’umidità, che si attesterà attorno al 60%. I venti rimarranno leggeri, contribuendo a mantenere un clima gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bagheria mostrano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature gradevoli. Martedì e mercoledì si prevede un clima simile, con temperature che continueranno a mantenersi su valori piacevoli, rendendo queste giornate ideali per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.4° perc. +19° Assenti 2.6 SE max 4.3 Scirocco 62 % 1020 hPa 4 cielo sereno +19° perc. +18.5° Assenti 4.6 SE max 5.3 Scirocco 60 % 1019 hPa 7 cielo sereno +21.4° perc. +20.9° Assenti 5.8 ESE max 6.6 Scirocco 49 % 1020 hPa 10 cielo sereno +24.9° perc. +24.5° Assenti 9.3 ENE max 8.2 Grecale 42 % 1020 hPa 13 cielo coperto +25.4° perc. +25.1° Assenti 10.4 NE max 8.9 Grecale 45 % 1018 hPa 16 nubi sparse +22.5° perc. +22.2° Assenti 7.3 E max 8.7 Levante 56 % 1019 hPa 19 cielo sereno +20.9° perc. +20.6° Assenti 5.8 ESE max 6.3 Scirocco 60 % 1019 hPa 22 cielo sereno +20.6° perc. +20.2° Assenti 6.7 SSE max 8 Scirocco 58 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:25

