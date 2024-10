Previsioni Meteo Bergamo: il bollettino per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bergamo di Giovedì 3 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. A partire dalle prime ore del mattino, si prevederà un incremento delle precipitazioni, con piogge leggere che accompagneranno la giornata fino a sera. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che raggiungerà valori intorno al 96%. La situazione meteo si manterrà instabile, con venti leggeri provenienti da est e sud-est.

Nel dettaglio, durante la notte, il cielo sarà completamente coperto e si registreranno temperature minime di circa 13,4°C. Le piogge inizieranno a manifestarsi intorno alle 03:00, con una leggera intensità che continuerà fino all’alba. La mattina si presenterà con piogge moderate, con temperature che si manterranno attorno ai 13°C. Le precipitazioni si intensificheranno, portando a valori di pioggia cumulata che raggiungeranno i 3,05mm entro le 11:00. L’umidità rimarrà elevata, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le condizioni non miglioreranno, con piogge che continueranno a cadere in modo moderato. Le temperature si attesteranno tra i 12,5°C e i 13°C, mentre l’umidità si manterrà sopra il 95%. Le raffiche di vento saranno leggere, ma costanti, contribuendo a un clima fresco e umido. Si prevede che le precipitazioni cumulino ulteriormente, con valori che potrebbero superare i 2mm.

La sera porterà con sé un proseguimento delle piogge, sebbene con un’intensità leggermente ridotta. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 11,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, con un’umidità che continuerà a mantenersi alta. Le piogge si presenteranno come pioviggini, con accumuli che si attesteranno intorno ai 1,34mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bergamo nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento. Si prevede che il maltempo continui a influenzare la regione, con piogge che potrebbero persistere anche nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo instabili sembrano essere destinate a rimanere per un po’. È consigliabile prepararsi a una settimana di clima fresco e umido, con frequenti precipitazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14° perc. +13.9° prob. 36 % 3.6 ESE max 7.9 Scirocco 95 % 1007 hPa 3 pioggia leggera +13.4° perc. +13.4° 0.15 mm 2.7 ESE max 6.6 Scirocco 96 % 1006 hPa 6 pioggia leggera +13.2° perc. +13° 0.59 mm 2.5 SE max 6 Scirocco 95 % 1006 hPa 9 pioggia moderata +13.1° perc. +12.9° 1.01 mm 1.9 S max 5.9 Ostro 94 % 1006 hPa 12 pioggia moderata +13° perc. +12.9° 2.62 mm 4.9 NNE max 11.1 Grecale 95 % 1004 hPa 15 pioggia moderata +12.8° perc. +12.6° 1.84 mm 1.8 NNE max 8.1 Grecale 95 % 1003 hPa 18 pioggia moderata +12.2° perc. +12° 1.35 mm 4.8 O max 8.1 Ponente 97 % 1004 hPa 21 pioggia leggera +11.8° perc. +11.6° 0.78 mm 3.2 OSO max 5.6 Libeccio 97 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 18:52

