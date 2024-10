Previsioni Meteo Brindisi: tutti i dettagli per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Brindisi si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo presenterà nubi sparse, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a condizioni di cielo coperto nel pomeriggio. Le temperature si attesteranno intorno ai 19°C durante la notte e raggiungeranno un massimo di circa 21°C nel corso della giornata. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da nord e nord-est, con raffiche che non supereranno i 12 km/h.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e una temperatura di circa 19,6°C, che scenderà leggermente fino a 19,1°C verso la mattina. La copertura nuvolosa si intensificherà, portando a un cielo coperto già dalle prime ore del giorno. Durante la mattina, le temperature si manterranno stabili intorno ai 20°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà completamente coperto, con temperature che scenderanno progressivamente fino a 19,6°C. L’umidità si attesterà attorno al 75%, rendendo l’aria piuttosto umida. I venti, leggeri e provenienti da nord, contribuiranno a mantenere un clima fresco, ma senza precipitazioni previste.

La sera continuerà con cielo coperto e temperature che si aggireranno attorno ai 19°C. La brezza leggera accompagnerà le ore serali, con un aumento dell’umidità che potrà rendere l’atmosfera un po’ più pesante.

In conclusione, le previsioni meteo per Brindisi nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono significative variazioni climatiche, quindi è consigliabile prepararsi a un clima prevalentemente nuvoloso anche per i giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Brindisi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.6° perc. +19.6° Assenti 2.9 NE max 3.7 Grecale 74 % 1027 hPa 3 nubi sparse +19.2° perc. +19.1° Assenti 3.2 NE max 3.7 Grecale 73 % 1027 hPa 6 nubi sparse +19.4° perc. +19.2° Assenti 4.3 NNE max 5 Grecale 70 % 1027 hPa 9 nubi sparse +21.1° perc. +20.9° Assenti 10.1 NNE max 11.2 Grecale 65 % 1027 hPa 12 cielo coperto +21.3° perc. +21.2° Assenti 10.7 NNE max 10.7 Grecale 63 % 1026 hPa 15 cielo coperto +20.8° perc. +20.7° Assenti 8.8 N max 9.1 Tramontana 68 % 1026 hPa 18 cielo coperto +19.6° perc. +19.6° Assenti 9.2 NNE max 11.1 Grecale 75 % 1027 hPa 21 cielo coperto +19.3° perc. +19.3° Assenti 9 NNE max 10.9 Grecale 77 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 17:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.