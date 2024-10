Previsioni Meteo Caserta: il bollettino per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 17 Ottobre a Caserta indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 22,4°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e un incremento della temperatura fino a 27,1°C. Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno un picco di 28,1°C, ma il cielo rimarrà in gran parte coperto. La sera si chiuderà con un cielo nuovamente coperto e temperature in calo, intorno ai 22°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Caserta avrà un cielo completamente coperto, con una temperatura di 22,4°C e una leggera brezza proveniente da est. L’umidità si manterrà attorno al 58%. Con il passare delle ore, la temperatura non subirà significative variazioni, rimanendo stabile fino all’alba.

Nella mattina, il cielo inizierà a mostrare nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 27,1°C entro le 10:00. La brezza leggera continuerà a soffiare da sud-ovest, mentre l’umidità scenderà al 40%. Questo periodo della giornata sarà caratterizzato da una sensazione di caldo moderato, grazie anche alla temperatura percepita che si avvicinerà ai 26,9°C.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un picco di 28,1°C alle 12:00, con un cielo che rimarrà prevalentemente coperto. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma l’intensità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 12 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 37%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con temperature che scenderanno fino a 22°C entro le 23:00. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 63%, e il vento si attenuerà, mantenendo una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Caserta nei prossimi giorni suggeriscono un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente nuvoloso. Non si prevedono precipitazioni significative, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nel clima, specialmente per il fine settimana. La situazione meteo rimarrà sotto osservazione, con possibili variazioni che potrebbero influenzare le condizioni atmosferiche nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Caserta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +22.4° perc. +22.2° Assenti 7.7 E max 14.2 Levante 58 % 1020 hPa 3 cielo coperto +22.2° perc. +22° Assenti 4.7 N max 5.4 Tramontana 55 % 1019 hPa 6 cielo coperto +21.5° perc. +21.2° Assenti 1.9 ONO max 2.5 Maestrale 57 % 1020 hPa 9 nubi sparse +25.7° perc. +25.5° Assenti 1.9 SO max 2.1 Libeccio 43 % 1020 hPa 12 cielo coperto +28.1° perc. +27.6° Assenti 7.6 SO max 8.7 Libeccio 37 % 1019 hPa 15 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° Assenti 9.5 OSO max 9.7 Libeccio 44 % 1018 hPa 18 nubi sparse +23.6° perc. +23.4° Assenti 2.2 NNO max 3.1 Maestrale 54 % 1018 hPa 21 cielo coperto +22.1° perc. +22° Assenti 1.6 ONO max 3.6 Maestrale 62 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:14

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.