Previsioni Meteo Cassano Magnago: il bollettino per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Cassano Magnago indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra +14°C e +17,1°C. La presenza di nuvole e un’umidità elevata, che raggiungerà il 90%, contribuiranno a creare una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra 2 km/h e 6,8 km/h, prevalentemente da direzione nord e nord-est.

Durante la notte, Cassano Magnago si presenterà con un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +14°C. La probabilità di precipitazioni sarà alta, specialmente nelle prime ore, con pioggia leggera prevista tra le 01:00 e le 02:00. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 90%, e la pressione atmosferica sarà stabile, intorno ai 1022 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i +17°C intorno alle 11:00. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità continuerà a mantenersi alta. I venti saranno leggeri, contribuendo a un clima fresco ma non sgradevole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +15°C. Anche in questo frangente, non si registreranno piogge, ma l’umidità potrebbe rendere l’aria un po’ pesante. I venti, sempre leggeri, potrebbero dare una sensazione di freschezza.

La sera porterà un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse. Le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai +14°C. L’umidità rimarrà alta, ma la pressione atmosferica inizierà a mostrare un lieve aumento, segno di un possibile miglioramento delle condizioni meteo nei giorni successivi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cassano Magnago indicano una giornata di Domenica 20 Ottobre caratterizzata da un clima fresco e nuvoloso, con occasionali schiarite nel corso della sera. Nei prossimi giorni, si prevede un graduale miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potrebbero finalmente vedere un ritorno di giornate più soleggiate e piacevoli.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Cassano Magnago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14° perc. +13.8° prob. 88 % 2 NE max 2.4 Grecale 90 % 1021 hPa 3 cielo coperto +13.9° perc. +13.6° prob. 39 % 4.9 N max 6.7 Tramontana 89 % 1022 hPa 6 cielo coperto +14° perc. +13.7° prob. 26 % 4.8 N max 5.7 Tramontana 87 % 1023 hPa 9 cielo coperto +15.2° perc. +15° Assenti 0.4 SSO max 1.9 Libeccio 84 % 1025 hPa 12 cielo coperto +17.1° perc. +16.8° Assenti 3.9 ESE max 5.3 Scirocco 76 % 1025 hPa 15 cielo coperto +15.9° perc. +15.7° Assenti 3.2 ENE max 6.7 Grecale 84 % 1026 hPa 18 cielo coperto +15.3° perc. +15.2° Assenti 4.4 NNO max 4.6 Maestrale 87 % 1027 hPa 21 nubi sparse +14.5° perc. +14.3° Assenti 4.2 N max 4.1 Tramontana 88 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:52 e tramonta alle ore 18:25

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.