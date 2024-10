Previsioni Meteo Cassano Magnago: tutti i dettagli per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 2 Ottobre, Cassano Magnago si troverà a fronteggiare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e da piogge leggere, specialmente nelle prime ore della giornata. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà attorno ai 13,8°C durante la notte, con un aumento graduale fino a raggiungere i 18,1°C nel pomeriggio. La presenza di umidità elevata, che toccherà punte del 94%, contribuirà a creare una sensazione di maggiore freschezza. Il vento sarà generalmente debole, con velocità che varieranno tra i 2,1 km/h e i 6,3 km/h, proveniente principalmente da direzioni orientali e sud-orientali.

Durante la notte, Cassano Magnago sarà avvolta da un cielo completamente coperto, con piogge leggere che si intensificheranno man mano che le ore passeranno. La temperatura si attesterà attorno ai 13,5°C, con una percezione leggermente più bassa a causa dell’umidità. Le precipitazioni, sebbene leggere, saranno costanti, con una probabilità che si aggirerà attorno al 28%.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno significativamente, con piogge leggere che continueranno a cadere. La temperatura si manterrà tra i 13,3°C e i 15°C, mentre l’umidità resterà alta, intorno al 90%. Il cielo rimarrà coperto, e la probabilità di pioggia aumenterà fino al 56%. Anche il vento sarà debole, rendendo l’atmosfera piuttosto umida e fresca.

Nel pomeriggio, ci sarà una leggera attenuazione delle piogge, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature saliranno, raggiungendo un massimo di 18,1°C. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 68%, e il cielo potrebbe mostrare qualche apertura, sebbene le nuvole rimarranno predominanti. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con velocità che non supereranno i 6,3 km/h.

La sera porterà un ritorno delle piogge leggere, con temperature che scenderanno nuovamente fino a 14°C. Il cielo sarà nuovamente coperto, e le probabilità di pioggia si manterranno basse, attorno al 3%. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 92%, mentre il vento continuerà a essere debole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cassano Magnago nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Giovedì e Venerdì si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni, con cieli che potrebbero schiarirsi. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché l’autunno porta con sé una certa variabilità climatica.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.8° perc. +13.5° prob. 28 % 5.9 E max 12.7 Levante 87 % 1011 hPa 3 pioggia leggera +13.4° perc. +13.2° 0.26 mm 4.1 ENE max 8.6 Grecale 93 % 1009 hPa 6 pioggia leggera +13.3° perc. +13.2° 0.41 mm 3 NNE max 6.1 Grecale 95 % 1008 hPa 9 cielo coperto +13.8° perc. +13.7° prob. 56 % 3.6 N max 7.5 Tramontana 92 % 1008 hPa 12 cielo coperto +16.6° perc. +16.3° prob. 40 % 2.3 SSO max 3.6 Libeccio 77 % 1006 hPa 15 nubi sparse +18° perc. +17.6° Assenti 6.3 SSO max 4.8 Libeccio 68 % 1005 hPa 18 nubi sparse +14.7° perc. +14.5° prob. 8 % 3.9 SSE max 4.8 Scirocco 87 % 1006 hPa 21 cielo coperto +14° perc. +13.8° prob. 3 % 2.6 NE max 3.5 Grecale 92 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 18:57

