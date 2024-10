Previsioni Meteo Cassano Magnago: tutti i dettagli per il weekend 11 – 13 Ottobre

MeteoWeb

Venerdì 11 Ottobre si presenterà con cielo sereno e una temperatura di circa 10,1°C durante la notte, mentre in mattinata si raggiungeranno i 17,9°C. L’umidità si manterrà attorno al 53%, favorendo una sensazione di calore gradevole. Nel pomeriggio, le temperature toccheranno i 18,2°C e il cielo rimarrà sereno. Tuttavia, in serata, si prevede un abbassamento della temperatura a 12,9°C e l’arrivo di pioggia leggera. Sabato 12 Ottobre sarà caratterizzato da pioggia e temperature intorno ai 11,5°C, con una copertura nuvolosa alta. Domenica 13 Ottobre vedrà un miglioramento, con temperature che saliranno fino a 18,3°C e nubi sparse.

Venerdì 11 Ottobre

Nella notte di Venerdì 11 Ottobre, il tempo si presenterà con cielo sereno e una temperatura di circa 10,1°C. La copertura nuvolosa sarà assente, con un’umidità del 79% e una pressione atmosferica di 1007 hPa. La velocità del vento si attesterà intorno agli 8,9 km/h proveniente da Nord, creando una leggera brezza.

Proseguendo nella mattina, si assisterà a un incremento della temperatura che raggiungerà i 17,9°C entro le 12:00. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno con poche nuvole, e la copertura nuvolosa sarà ridotta al 17%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 4 e 6 km/h, sempre da Sud-Sud Est. L’umidità si manterrà attorno al 53%, favorendo una sensazione di calore gradevole.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere favorevole, con temperature che toccheranno i 18,2°C alle 13:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa di appena 2%. Le condizioni di vento saranno tranquille, con una velocità che non supererà i 5 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 53%, mantenendo un’atmosfera piacevole.

Infine, nella sera, si prevede un abbassamento della temperatura a circa 12,9°C alle 20:00, con l’arrivo di pioggia leggera a partire dalle 20:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 46%. Le precipitazioni saranno leggere, con una intensità di circa 0,11 mm. L’umidità salirà all’85%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1017 hPa.

Sabato 12 Ottobre

La notte di Sabato 12 Ottobre si presenterà con pioggia leggera e una temperatura di circa 11,5°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 51%, e l’umidità si attesterà attorno all’89%. La velocità del vento sarà di circa 6,2 km/h, creando una leggera brezza.

Durante la mattina, il tempo rimarrà instabile con cielo coperto e temperature che varieranno tra 10,8°C e 12,9°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che toccheranno il 99%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno all’85%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 4 e 6 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà alta, attorno al 63%, mentre la velocità del vento sarà molto leggera, non superando i 3 km/h.

La sera di Sabato vedrà un ulteriore abbassamento delle temperature, che toccheranno i 12,5°C. Il cielo rimarrà coperto, e non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni meteorologiche. L’umidità si attesterà attorno all’84%, mantenendo un’atmosfera umida e fresca.

Domenica 13 Ottobre

Nella notte di Domenica 13 Ottobre, il cielo sarà coperto con una temperatura di circa 11,8°C. La copertura nuvolosa sarà alta, al 97%, e l’umidità si attesterà attorno all’84%. La velocità del vento sarà di circa 5,8 km/h, creando una leggera brezza.

Durante la mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con l’arrivo di nubi sparse e temperature che saliranno fino a 14,8°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 34%, e l’umidità scenderà attorno al 64%. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 2 e 4 km/h.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà gradevole con temperature che toccheranno i 18,3°C. La copertura nuvolosa si attesterà al 50%, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno al 58%, favorendo una sensazione di benessere.

Infine, nella sera, le temperature scenderanno a circa 13,6°C, con nubi sparse e una copertura nuvolosa al 70%. L’umidità si attesterà attorno all’82%, mantenendo un’atmosfera fresca e umida.

Conclusioni

Il fine settimana a Cassano Magnago si preannuncia variabile, con un Venerdì caratterizzato da un clima prevalentemente sereno, seguito da un Sabato piovoso e una Domenica con un miglioramento delle condizioni. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le piogge previste per Sabato, mentre Domenica offrirà opportunità per godere di un clima più mite e piacevole.

