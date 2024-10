Previsioni Meteo Castel Volturno: il bollettino per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castel Volturno di Giovedì 3 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse che interesseranno il territorio per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, mentre il vento si presenterà moderato, contribuendo a un aumento della sensazione di freschezza. Analizzando i dati, si evidenziano piogge di diversa intensità che si alterneranno nel corso della giornata, con un picco di precipitazioni nel pomeriggio.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa quasi totale, raggiungendo il 99%. Le temperature si attesteranno intorno ai 21,3°C, con una leggera diminuzione fino a 21,1°C nelle ore successive. La velocità del vento varierà tra i 11,4 km/h e i 15,8 km/h, proveniente principalmente da Sud e Sud-Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85-86%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1008 hPa.

Nella mattina, le previsioni del tempo continueranno a mostrare pioggia leggera, con temperature che saliranno fino a 23,1°C entro le ore centrali della mattinata. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni si intensificheranno leggermente, con valori che raggiungeranno i 0,75 mm. Il vento si farà più sostenuto, con raffiche che potranno arrivare fino a 37,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 77-80%, contribuendo a una sensazione di umidità elevata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un cambiamento significativo, con l’arrivo di pioggia moderata. Le temperature scenderanno a 20,3°C nel tardo pomeriggio, mentre le precipitazioni aumenteranno, con picchi di 7,38 mm di pioggia forte attesi tra le 16:00 e le 17:00. La velocità del vento si manterrà intorno ai 18,9 km/h, con raffiche che potranno superare i 35 km/h. L’umidità raggiungerà valori elevati, fino al 93%, rendendo l’atmosfera particolarmente umida.

La sera porterà un lieve miglioramento, con pioggia leggera che continuerà a cadere, ma con intensità ridotta. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, mentre le precipitazioni si attesteranno su valori minimi. Il vento rimarrà moderato, con velocità che varieranno tra i 22,4 km/h e i 29 km/h. La copertura nuvolosa continuerà a essere totale, mantenendo l’umidità elevata.

In conclusione, le previsioni meteo per Castel Volturno di Giovedì 3 Ottobre evidenziano una giornata di pioggia e temperature miti, con un vento moderato che contribuirà a rendere l’atmosfera fresca. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile schiarita e un aumento delle temperature, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Castel Volturno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.3° perc. +21.7° 0.63 mm 11.4 S max 17.9 Ostro 85 % 1009 hPa 3 pioggia leggera +21.2° perc. +21.5° 0.42 mm 13.2 S max 17.7 Ostro 83 % 1008 hPa 6 pioggia leggera +21.4° perc. +21.8° 0.27 mm 17 SSE max 24.8 Scirocco 83 % 1007 hPa 9 pioggia leggera +22.9° perc. +23.3° 0.66 mm 25.3 S max 32.8 Ostro 77 % 1008 hPa 12 pioggia moderata +23.1° perc. +23.4° 1.64 mm 27.5 S max 35.1 Ostro 77 % 1006 hPa 15 pioggia moderata +20.3° perc. +20.7° 3.17 mm 9.1 SSE max 12.3 Scirocco 88 % 1005 hPa 18 pioggia moderata +20.5° perc. +20.8° 1.7 mm 21.9 SSE max 35.9 Scirocco 85 % 1005 hPa 21 pioggia leggera +21° perc. +21.4° 0.34 mm 28.8 SSE max 41.7 Scirocco 84 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:38

