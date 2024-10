Previsioni Meteo Castel Volturno: il bollettino per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Castel Volturno indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 18°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La mattina porterà un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 23°C nel primo pomeriggio, accompagnate da una leggera brezza proveniente da Nord Est. Le condizioni di stabilità atmosferica si manterranno anche nel pomeriggio e nella sera, con valori di umidità che varieranno tra il 39% e il 62%.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Castel Volturno godrà di un cielo sereno. Le temperature si attesteranno intorno ai 18,3°C a mezzanotte, scendendo leggermente fino a 17,2°C entro le 05:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 10,5 km/h e i 12 km/h, con direzione prevalentemente da Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 69%, garantendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il sole si alzerà e le temperature inizieranno a salire. Alle 08:00, si registreranno già 19,1°C, e nel corso della mattinata si arriverà a toccare i 22,7°C entro le 11:00. Il vento continuerà a soffiare da Nord Est, ma con intensità ridotta, rendendo l’aria particolarmente piacevole. La copertura nuvolosa rimarrà assente, permettendo al sole di splendere senza ostacoli.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 23,6°C intorno alle 13:00 e alle 14:00, mantenendosi stabili fino alle 15:00. Le condizioni di cielo sereno persisteranno, con un’umidità che si attesterà attorno al 39%. La brezza leggera garantirà un comfort termico ottimale, ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere gradualmente, passando da 20°C alle 18:00 fino a 17,9°C a mezzanotte. Anche in questo frangente, il cielo sereno continuerà a dominare, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità si manterrà tra il 56% e il 62%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giovedì 31 Ottobre a Castel Volturno si preannunciano favorevoli, con un clima ideale per trascorrere la giornata all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede una stabilità atmosferica simile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli, rendendo questo periodo particolarmente piacevole per residenti e visitatori.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Castel Volturno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18° perc. +17.7° Assenti 12 NE max 14.2 Grecale 70 % 1022 hPa 4 cielo sereno +17.2° perc. +16.8° Assenti 10.5 NE max 11.8 Grecale 68 % 1023 hPa 7 cielo sereno +17.7° perc. +17.1° Assenti 11.1 NE max 13.3 Grecale 61 % 1023 hPa 10 cielo sereno +21.9° perc. +21.3° Assenti 7.3 ENE max 10.4 Grecale 44 % 1023 hPa 13 cielo sereno +23.6° perc. +23° Assenti 3 N max 7.7 Tramontana 39 % 1022 hPa 16 cielo sereno +20.9° perc. +20.5° Assenti 11.3 ONO max 11.1 Maestrale 55 % 1022 hPa 19 cielo sereno +19.7° perc. +19.3° Assenti 8.4 N max 9.6 Tramontana 61 % 1023 hPa 22 cielo sereno +18.3° perc. +17.6° Assenti 13.5 NE max 16.4 Grecale 56 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 16:57

