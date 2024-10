Previsioni Meteo Castel Volturno: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castel Volturno di Sabato 5 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso che si trasformerà in schiarite nel corso della mattinata. La temperatura si manterrà su valori miti, mentre il vento sarà prevalentemente leggero.

Nella notte, le condizioni saranno di pioggia leggera con una temperatura che si attesterà intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 83%. La velocità del vento sarà di circa 4 km/h da est, con raffiche che potranno arrivare fino a 9,5 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 69%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1011 hPa.

Durante la mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni. Dalle 07:00, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che salirà fino a 20°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa diminuirà drasticamente, passando dal 0% alle 2%. Il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 12,5 km/h. Tuttavia, non mancheranno brevi episodi di pioggia leggera tra le 08:00 e le 09:00, con accumuli minimi.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ritorno della pioggia leggera. Le temperature si manterranno attorno ai 19-20°C, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 31%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 7 e i 14 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,25 mm.

La sera porterà un ulteriore incremento della nuvolosità, con pioggia leggera prevista fino a tarda notte. Le temperature scenderanno gradualmente fino a circa 18°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 85%, mentre il vento rimarrà debole, con velocità attorno ai 3 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Castel Volturno di Sabato 5 Ottobre evidenziano una giornata con un inizio piovoso che si trasformerà in un pomeriggio variabile. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni, con temperature in aumento e una diminuzione delle precipitazioni. La stabilità atmosferica potrebbe favorire un clima più sereno, rendendo le giornate più piacevoli.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Castel Volturno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.2° perc. +17.9° 0.11 mm 6.2 NE max 8.9 Grecale 68 % 1011 hPa 3 pioggia leggera +17.3° perc. +16.9° 0.3 mm 9 ENE max 10.2 Grecale 72 % 1011 hPa 6 pioggia leggera +16.8° perc. +16.6° 0.17 mm 11.4 NE max 12.5 Grecale 76 % 1011 hPa 9 pioggia leggera +20.1° perc. +19.7° 0.15 mm 6.2 SO max 8.7 Libeccio 60 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +20.5° perc. +20.1° 0.11 mm 15.2 OSO max 15 Libeccio 58 % 1012 hPa 15 pioggia leggera +19.9° perc. +19.5° 0.21 mm 9 OSO max 9.9 Libeccio 59 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +18.9° perc. +18.5° 0.18 mm 2.8 SSO max 5.8 Libeccio 64 % 1012 hPa 21 nubi sparse +18.4° perc. +18.1° prob. 35 % 2.6 SE max 6.3 Scirocco 67 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:34

