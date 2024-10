Previsioni Meteo Castel Volturno: tutti i dettagli per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 6 Ottobre a Castel Volturno si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da piogge leggere, seguite da un miglioramento nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra 16,1°C e 20,4°C. La copertura nuvolosa varierà da nubi sparse a cieli sereni, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. La giornata si concluderà con un clima mite e una leggera diminuzione della nuvolosità.

Durante la notte, le previsioni del tempo indicano la presenza di piogge leggere, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 17%. La temperatura si aggirerà attorno ai 16,8°C, con una percezione di 16,6°C. La velocità del vento sarà di circa 5,5 km/h proveniente da Nord-Nord Est, con un’umidità elevata che raggiungerà l’80%.

Con l’arrivo della mattina, il tempo migliorerà notevolmente. A partire dalle 06:00, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a 20,2°C alle 12:00. La copertura nuvolosa si ridurrà al 21%, mentre la velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10,7 km/h. L’umidità scenderà al 62%, rendendo l’aria più gradevole.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere favorevole, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 11%, e il vento si presenterà come una leggera brezza, con velocità comprese tra 11,8 km/h e 12,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni, il che renderà il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

La sera porterà con sé un clima mite, con temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 35%. La velocità del vento diminuirà, rendendo l’atmosfera tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Castel Volturno indicano una giornata di Domenica 6 Ottobre all’insegna del bel tempo, con un miglioramento significativo rispetto alla notte. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature gradevoli e una leggera variabilità della nuvolosità. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni ideali per godere della bellezza del territorio.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Castel Volturno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +16.8° perc. +16.6° 0.27 mm 5.5 NNE max 5.4 Grecale 80 % 1013 hPa 3 cielo sereno +16.3° perc. +16.2° prob. 35 % 6.4 NNE max 5.2 Grecale 82 % 1012 hPa 6 cielo sereno +16.2° perc. +16.1° prob. 31 % 6.2 NNE max 5.1 Grecale 82 % 1013 hPa 9 nubi sparse +18.9° perc. +18.7° prob. 34 % 2.7 NO max 5.1 Maestrale 69 % 1014 hPa 12 poche nuvole +20.2° perc. +19.9° prob. 7 % 10.7 OSO max 11.7 Libeccio 62 % 1014 hPa 15 poche nuvole +20.1° perc. +19.8° Assenti 11.8 OSO max 13.6 Libeccio 63 % 1014 hPa 18 poche nuvole +19.1° perc. +18.8° Assenti 6.6 O max 8 Ponente 66 % 1015 hPa 21 poche nuvole +18.7° perc. +18.4° Assenti 2.7 NO max 5.5 Maestrale 68 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:33

