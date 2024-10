Previsioni Meteo Castiglione delle Stiviere: il bollettino per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castiglione delle Stiviere di Lunedì 7 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà coperto, con temperature che varieranno tra +11°C e +17°C. Nel pomeriggio, si prevede un leggero miglioramento con nubi sparse, ma le temperature rimarranno fresche. La sera porterà con sé piogge leggere, che si intensificheranno nella notte.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo di Castiglione delle Stiviere presenterà poche nuvole, con una temperatura di circa +12°C e un’umidità del 82%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord-Nord Ovest. Con il passare delle ore, le nubi sparse si faranno più presenti, mantenendo temperature simili fino alle prime luci dell’alba.

Durante la mattina, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97%. Le temperature saliranno lentamente, toccando un massimo di +17°C intorno alle 11:00. L’umidità si manterrà attorno al 64%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente da Est-Sud Est.

Nel pomeriggio, la situazione rimarrà simile, con un cielo prevalentemente coperto e temperature che scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di +16°C. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma non si escludono brevi rovesci. L’umidità aumenterà, attestandosi attorno al 80%.

La sera porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere che inizieranno intorno alle 22:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +14°C, con un’umidità che raggiungerà il 87%. Il vento si intensificherà, provenendo da Est-Nord Est, con raffiche che potranno superare i 12 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Castiglione delle Stiviere indicano un inizio di settimana caratterizzato da condizioni di instabilità. Martedì si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e una possibile intensificazione delle precipitazioni. Mercoledì, invece, ci si aspetta un miglioramento, con schiarite e temperature in risalita. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo potrebbero rimanere variabili anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Castiglione delle Stiviere

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +12° perc. +11.4° Assenti 4.6 NNO max 5.3 Maestrale 82 % 1014 hPa 3 nubi sparse +11.8° perc. +11.1° Assenti 4.6 N max 5 Tramontana 82 % 1014 hPa 6 poche nuvole +11.7° perc. +11° Assenti 4.4 NNE max 4.9 Grecale 80 % 1016 hPa 9 cielo coperto +15.6° perc. +15° Assenti 5.2 E max 4.5 Levante 68 % 1017 hPa 12 cielo coperto +17.3° perc. +16.8° Assenti 6.6 SE max 5.5 Scirocco 65 % 1016 hPa 15 cielo coperto +14.9° perc. +14.6° Assenti 3.6 SSE max 4.7 Scirocco 80 % 1016 hPa 18 cielo coperto +14.5° perc. +14.1° prob. 25 % 8.3 NE max 11.2 Grecale 82 % 1017 hPa 21 cielo coperto +14.8° perc. +14.5° prob. 36 % 7.8 ENE max 14.3 Grecale 81 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 18:41

