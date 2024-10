Previsioni Meteo Como: il bollettino per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Como indicano un giovedì caratterizzato da condizioni di pioggia leggera che si protrarranno per gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà praticamente totale, con valori che si attesteranno attorno al 100% durante le prime ore e nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 15°C e i 16,4°C, mentre l’umidità si manterrà elevata, superando il 90%. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 8,2 km/h.

Nella notte, le condizioni di pioggia leggera continueranno a persistere, con temperature che si attesteranno attorno ai 15,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si manterrà elevata, intorno al 96%. La velocità del vento sarà molto bassa, con direzione prevalentemente meridionale.

Durante la mattina, la situazione non subirà significative variazioni. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che si muoveranno tra i 15°C e i 16,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta e l’umidità continuerà a mantenersi sopra il 90%. Anche la velocità del vento si manterrà su valori contenuti, con una leggera brezza che potrebbe rendere l’aria un po’ più fresca.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano che la pioggia leggera persisterà, con temperature che raggiungeranno un massimo di 16,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e l’umidità continuerà a essere elevata. La velocità del vento potrebbe aumentare leggermente, ma rimarrà comunque sotto i 5 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni di pioggia leggera non si attenueranno, mantenendo le temperature attorno ai 15°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante e l’umidità si manterrà elevata. Anche in questo caso, la velocità del vento sarà debole, con direzione prevalentemente est.

In conclusione, le previsioni meteo per Como indicano un giovedì caratterizzato da un clima umido e piovoso, con temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede una possibile attenuazione delle precipitazioni, ma le temperature rimarranno simili. Pertanto, è consigliabile prepararsi a un fine settimana con condizioni meteorologiche variabili, mantenendo sempre un occhio sulle previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Como

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.5° perc. +15.6° 0.58 mm 1.6 SSO max 2.8 Libeccio 96 % 1028 hPa 3 pioggia leggera +15.4° perc. +15.5° 0.22 mm 0.6 O max 0.9 Ponente 95 % 1027 hPa 6 pioggia leggera +15° perc. +15° 0.5 mm 1.3 SO max 1.9 Libeccio 96 % 1027 hPa 9 pioggia leggera +15.3° perc. +15.4° 0.55 mm 2.8 SE max 4.3 Scirocco 95 % 1028 hPa 12 pioggia leggera +16.2° perc. +16.2° 0.38 mm 1 SSE max 2.6 Scirocco 90 % 1027 hPa 15 pioggia leggera +15.7° perc. +15.8° 0.29 mm 2.8 SSE max 4.7 Scirocco 93 % 1026 hPa 18 pioggia leggera +15.3° perc. +15.3° 0.12 mm 2.3 ESE max 6.4 Scirocco 95 % 1027 hPa 21 pioggia leggera +15.1° perc. +15.1° 0.14 mm 2.3 ESE max 7.7 Scirocco 95 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 17:17

