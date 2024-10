Previsioni Meteo Como: tutti i dettagli per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 30 Ottobre, Como si troverà ad affrontare condizioni di meteo particolarmente favorevoli, caratterizzate da un cielo sereno e temperature gradevoli. Le previsioni del tempo indicano un’assenza di precipitazioni e una stabilità atmosferica che si rifletterà anche nei valori di umidità e pressione. La temperatura massima raggiungerà i 20,8°C nel pomeriggio, mentre durante la notte si manterrà su valori miti, intorno ai 14°C.

Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, il cielo si presenterà completamente sereno, con temperature che varieranno da 14,7°C a 13,9°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 5,5 km/h e i 6,8 km/h, proveniente principalmente da Nord e Nord-Est. L’umidità si attesterà attorno all’84%, garantendo una sensazione di freschezza, ma senza eccessivi disagi.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, si assisterà a un graduale aumento delle temperature, che raggiungeranno i 20,7°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno e la copertura nuvolosa sarà assente. La velocità del vento continuerà a essere contenuta, con valori che non supereranno i 6,2 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi attorno al 56%.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, con un leggero calo verso la fine della giornata. Il vento si manterrà debole, con raffiche che non supereranno i 4,5 km/h. Anche in questo periodo, il cielo rimarrà sereno, contribuendo a un clima piacevole e ideale per attività all’aperto.

Infine, nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 14,8°C. La velocità del vento rimarrà leggera, e l’umidità si attesterà attorno all’81%. Anche in questo intervallo, il cielo sereno garantirà una serata tranquilla e senza sorprese.

In conclusione, le previsioni meteo per Como indicano una giornata di Mercoledì 30 Ottobre caratterizzata da un clima mite e sereno, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede una continuazione di queste condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno su valori simili, rendendo l’autunno particolarmente gradevole nella città lariana.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Como

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.5° perc. +14.2° Assenti 5.5 NNE max 5.1 Grecale 83 % 1025 hPa 4 cielo sereno +14° perc. +13.5° Assenti 6.6 NNE max 6.1 Grecale 80 % 1025 hPa 7 cielo sereno +14.3° perc. +13.7° Assenti 5.1 NNE max 5 Grecale 74 % 1025 hPa 10 cielo sereno +19.3° perc. +18.8° Assenti 1.2 S max 1.7 Ostro 58 % 1025 hPa 13 cielo sereno +20.8° perc. +20.4° Assenti 4.5 S max 3.2 Ostro 57 % 1023 hPa 16 cielo sereno +17.9° perc. +17.6° Assenti 2.1 SSO max 2.1 Libeccio 72 % 1023 hPa 19 cielo sereno +16° perc. +15.8° Assenti 5.1 NNE max 4.7 Grecale 79 % 1025 hPa 22 cielo sereno +15° perc. +14.7° Assenti 6 N max 5.5 Tramontana 81 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 17:08

