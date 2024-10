Previsioni Meteo Corigliano Calabro: il bollettino per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Corigliano Calabro di Venerdì 11 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio nuvoloso che si trasformerà in condizioni più serene nel corso della mattina e del pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 26,4°C nel primo pomeriggio. La presenza di venti moderati contribuirà a rendere l’aria fresca, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 90%. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,8°C, con una leggera diminuzione che porterà il termometro a 20,1°C entro le prime ore del mattino. La velocità del vento varierà tra i 12,1 km/h e i 17,6 km/h, proveniente prevalentemente da Ovest-Sud Ovest. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 84%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto fino a metà giornata, con temperature che saliranno gradualmente fino a toccare i 26,3°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa si ridurrà, passando dal 100% al 93%. I venti continueranno a soffiare con intensità moderata, mantenendo una sensazione di freschezza. L’umidità si attesterà attorno al 29%, rendendo l’aria più secca rispetto alle ore notturne.

Il pomeriggio porterà un netto miglioramento delle condizioni meteo, con il cielo che diventerà sereno. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 26,4°C alle 12:00 e scenderanno gradualmente fino a 23,4°C alle 15:00. La velocità del vento si manterrà tra i 16,6 km/h e i 17,9 km/h, contribuendo a un clima piacevole. L’umidità rimarrà contenuta, oscillando tra il 30% e il 36%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a 15,7°C entro le 23:00. I venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno a 7,5 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 55%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Corigliano Calabro indicano una giornata di Venerdì 11 Ottobre con un inizio nuvoloso che si trasformerà in un pomeriggio sereno e gradevole. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori miti e un clima generalmente favorevole. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni meteo per godere di momenti di svago e relax.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.8° perc. +20.6° Assenti 17.6 OSO max 40 Libeccio 64 % 1009 hPa 3 cielo coperto +20.1° perc. +20.3° prob. 20 % 12.1 SO max 29.3 Libeccio 84 % 1009 hPa 6 cielo coperto +20.6° perc. +20.9° prob. 20 % 14.7 OSO max 35.2 Libeccio 82 % 1010 hPa 9 cielo coperto +24.3° perc. +23.9° Assenti 17.7 OSO max 28.4 Libeccio 42 % 1012 hPa 12 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° Assenti 17.7 OSO max 24.5 Libeccio 29 % 1011 hPa 15 cielo sereno +23.4° perc. +22.8° Assenti 16.6 OSO max 23.2 Libeccio 36 % 1012 hPa 18 cielo sereno +17° perc. +16.4° Assenti 12.7 SO max 20.4 Libeccio 65 % 1015 hPa 21 nubi sparse +16.2° perc. +15.4° Assenti 8.5 SO max 12.5 Libeccio 55 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:16

