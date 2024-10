Previsioni Meteo Cortona: il bollettino per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cortona per Venerdì 1 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con qualche nube sparsa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con un picco massimo di circa 19,5°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 1,2 km/h e i 4,3 km/h, con direzione variabile. L’umidità si attesterà su valori piuttosto elevati, intorno all’82% durante la notte e scendendo nel corso della giornata.

Durante la notte, Cortona si presenterà con un cielo sereno e una temperatura che si aggirerà intorno ai 10,3°C. L’umidità sarà alta, intorno all’82%, e il vento si muoverà a una velocità di circa 4,1 km/h da Nord Est. Le condizioni di assenza di precipitazioni garantiranno una serata tranquilla.

Nella mattina, il cielo inizierà a mostrare nubi sparse, con una temperatura che salirà rapidamente fino a raggiungere i 15,8°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 32%, mentre l’umidità inizierà a scendere, portandosi al 55%. Il vento rimarrà leggero, con velocità che varieranno tra 1,5 km/h e 3,8 km/h.

Il pomeriggio si preannuncia particolarmente gradevole, con temperature che toccheranno il massimo di 19,5°C intorno alle 12:00 e 13:00. Il cielo sarà prevalentemente sereno, con poche nuvole e una copertura nuvolosa che non supererà il 12%. L’umidità continuerà a diminuire, raggiungendo il 41%. Anche la velocità del vento rimarrà moderata, con valori che si attesteranno tra 3,9 km/h e 4,3 km/h.

Nel corso della sera, le nubi sparse torneranno a farsi più presenti, con temperature che scenderanno fino a 10,4°C entro le 23:00. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 75%. La velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 2,2 km/h, con direzione prevalentemente da Nord.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cortona nei prossimi giorni evidenziano un clima stabile e temperato, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di assenza di precipitazioni. Si prevede che il fine settimana continuerà a presentarsi favorevole, con cieli sereni e temperature gradevoli, rendendo Cortona una meta ideale per passeggiate e attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +9.8° perc. +9.8° Assenti 4 NE max 3.7 Grecale 81 % 1025 hPa 5 cielo sereno +9.2° perc. +9.2° Assenti 3.5 ENE max 3.3 Grecale 80 % 1025 hPa 8 nubi sparse +13.6° perc. +12.7° Assenti 1.9 E max 2.6 Levante 63 % 1025 hPa 11 poche nuvole +18.8° perc. +17.9° Assenti 1.2 S max 1.2 Ostro 45 % 1024 hPa 14 cielo sereno +19° perc. +18.2° Assenti 4.3 OSO max 4.8 Libeccio 44 % 1023 hPa 17 nubi sparse +13.2° perc. +12.2° Assenti 1.8 ONO max 2.1 Maestrale 64 % 1023 hPa 20 nubi sparse +11.5° perc. +10.6° Assenti 2.2 NNO max 2.3 Maestrale 70 % 1024 hPa 23 nubi sparse +10.4° perc. +9.5° Assenti 2.2 NNE max 2.2 Grecale 75 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:59

