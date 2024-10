Previsioni Meteo Cortona: tutti i dettagli per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cortona di Venerdì 18 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che accompagneranno gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, ma l’umidità elevata e la copertura nuvolosa intensa contribuiranno a creare una sensazione di disagio. La situazione meteo si presenterà complessa, con piogge che si alterneranno a momenti di schiarita, specialmente nelle ore pomeridiane e serali.

Durante la notte, Cortona sarà interessata da forti piogge che continueranno a manifestarsi fino alle prime ore del mattino. La temperatura si attesterà intorno ai 15,2°C e l’umidità sarà molto alta, raggiungendo il 99%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 4,6 km/h. Le precipitazioni saranno significative, con accumuli che potrebbero superare i 6 mm.

Nella mattina, le previsioni del tempo continueranno a segnalare piogge leggere, con temperature che saliranno fino a 19,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, con una percentuale di nuvolosità che si attesterà attorno all’85%. Il vento sarà debole, con velocità comprese tra 5 e 11 km/h, e l’umidità si manterrà sopra l’80%. Le piogge, seppur più leggere rispetto alla notte, continueranno a manifestarsi, contribuendo a un accumulo totale di circa 1-2 mm.

Nel pomeriggio, la situazione meteo inizierà a migliorare leggermente, con un graduale diradamento delle nubi. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, mentre le piogge diventeranno sporadiche, con accumuli minimi. La copertura nuvolosa scenderà al 90%, e l’umidità comincerà a diminuire, portandosi attorno al 76%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con la presenza di nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 13,5°C. L’umidità si manterrà attorno all’86%, mentre le precipitazioni diventeranno assenti. La velocità del vento sarà molto bassa, creando un’atmosfera tranquilla e serena. Le condizioni meteo si stabilizzeranno, permettendo di godere di una serata più fresca e asciutta.

In conclusione, le previsioni meteo per Cortona nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di piogge e nuvole, si prevede un weekend con cieli più sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo, poiché l’instabilità potrebbe ripresentarsi nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +15.4° perc. +15.5° 0.7 mm 3.7 E max 4.6 Levante 97 % 1016 hPa 5 pioggia leggera +15.6° perc. +15.7° 0.23 mm 3 SE max 6.4 Scirocco 98 % 1016 hPa 8 pioggia leggera +16.8° perc. +16.9° 0.24 mm 8.2 SE max 13 Scirocco 92 % 1017 hPa 11 pioggia leggera +18.8° perc. +18.8° 0.43 mm 8.9 S max 13.6 Ostro 82 % 1017 hPa 14 pioggia leggera +19.4° perc. +19.2° 0.44 mm 6.4 SSO max 13.4 Libeccio 73 % 1015 hPa 17 nubi sparse +14.9° perc. +14.6° prob. 73 % 5.9 SE max 6.1 Scirocco 86 % 1016 hPa 20 nubi sparse +13.5° perc. +13.1° Assenti 3.1 ESE max 3.2 Scirocco 86 % 1016 hPa 23 nubi sparse +13.5° perc. +13.2° prob. 3 % 3.5 N max 3.4 Tramontana 87 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 18:19

