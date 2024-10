Previsioni Meteo Dalmine: il bollettino per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Dalmine di Venerdì 18 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo nuvoloso. Durante la notte, la situazione sarà particolarmente critica, con forte pioggia che si registrerà fino alle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno attorno ai 15°C, mentre l’umidità sarà molto alta, superando il 90%. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1016 hPa.

Nella mattina, le previsioni del tempo evidenzieranno un proseguimento delle piogge, inizialmente moderate, che tenderanno a diminuire di intensità nel corso della giornata. Le temperature si attesteranno tra i 15°C e i 18°C, con una leggera diminuzione prevista nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà totale, con il cielo che rimarrà prevalentemente coperto. La velocità del vento varierà tra i 3 km/h e i 5 km/h, proveniente principalmente da est e sud-est.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con la possibilità di schiarite e la comparsa di nubi sparse. Tuttavia, non mancheranno brevi rovesci di pioggia leggera, con accumuli che non supereranno i 0.5 mm. Le temperature percepite si manterranno intorno ai 18°C, mentre l’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque elevata.

La sera porterà un ulteriore calo delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14°C. Le piogge continueranno, ma con intensità ridotta, e si prevede che il cielo rimanga nuvoloso. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 12 km/h. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1016 hPa, mantenendo un livello di umidità piuttosto elevato.

In conclusione, le previsioni meteo per Dalmine indicano una giornata di Venerdì 18 Ottobre caratterizzata da piogge persistenti e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un progressivo allontanamento delle piogge e un aumento delle temperature, che potrebbero avvicinarsi ai 20°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Dalmine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +15.6° perc. +15.8° 1.98 mm 4 NNE max 8.1 Grecale 98 % 1017 hPa 4 pioggia leggera +15.7° perc. +15.8° 0.66 mm 1.7 E max 3.4 Levante 96 % 1015 hPa 7 pioggia moderata +15.5° perc. +15.7° 3.86 mm 4.3 ESE max 10.8 Scirocco 99 % 1015 hPa 10 pioggia leggera +17.5° perc. +17.6° 0.15 mm 3.3 ESE max 5.1 Scirocco 90 % 1017 hPa 13 nubi sparse +18.7° perc. +18.8° prob. 48 % 4.9 SE max 5.5 Scirocco 83 % 1016 hPa 16 pioggia leggera +17° perc. +17.1° 0.34 mm 3.8 ESE max 5.9 Scirocco 88 % 1015 hPa 19 pioggia leggera +14.8° perc. +14.8° 0.36 mm 5.5 ENE max 12.2 Grecale 94 % 1016 hPa 22 nubi sparse +14.2° perc. +14.2° prob. 62 % 4.5 NNE max 5.1 Grecale 93 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:46 e tramonta alle ore 18:25

