Previsioni Meteo Faenza: il bollettino per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 7 Ottobre, Faenza si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 16°C durante il pomeriggio. Le previsioni meteo indicano una leggera diminuzione della temperatura rispetto ai giorni precedenti, con un picco massimo di 18,8°C atteso nella mattina. La copertura nuvolosa sarà significativa, raggiungendo il 100% nel pomeriggio e in serata, mentre le precipitazioni rimarranno assenti.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 12,8°C. La mattina inizierà con un cielo sereno, ma già dalle prime ore si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 18,8°C intorno alle 11:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 11,9 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a stabilizzarsi attorno ai 16,6°C. L’umidità si manterrà alta, oscillando attorno al 79%, e il vento continuerà a soffiare da sud-est con intensità leggera. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente, seppur bassa.

La sera confermerà il cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La situazione meteo non subirà variazioni significative, mantenendo un clima fresco e umido. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1016 hPa, contribuendo a un quadro meteorologico piuttosto stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Faenza indicano una giornata di Lunedì caratterizzata da un clima fresco e nuvoloso, con temperature che non supereranno i 18°C. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di schiarite e un lieve aumento delle temperature. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo coperto potrebbe persistere anche nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Faenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +12.8° perc. +12.3° Assenti 8.5 OSO max 9.1 Libeccio 84 % 1014 hPa 3 cielo sereno +12.4° perc. +12° Assenti 6.8 SO max 7 Libeccio 87 % 1014 hPa 6 cielo sereno +13° perc. +12.6° Assenti 2.9 OSO max 3.4 Libeccio 85 % 1016 hPa 9 nubi sparse +17.4° perc. +16.9° Assenti 5.2 ENE max 4.5 Grecale 69 % 1017 hPa 12 nubi sparse +18.3° perc. +17.9° Assenti 6.3 ESE max 7.1 Scirocco 68 % 1017 hPa 15 cielo coperto +17.3° perc. +17.1° Assenti 8.1 ESE max 11.9 Scirocco 76 % 1016 hPa 18 cielo coperto +16.6° perc. +16.4° Assenti 4.2 SSE max 6.4 Scirocco 79 % 1017 hPa 21 cielo coperto +16.6° perc. +16.4° prob. 11 % 4.4 SSE max 5.4 Scirocco 81 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:37

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.