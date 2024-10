Previsioni Meteo Ferrara: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Ferrara di Sabato 5 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, ma nel corso della mattinata si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, portando a un pomeriggio più soleggiato. Le temperature, che si attesteranno tra i 10°C e i 16°C, garantiranno un comfort termico per le attività all’aperto.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura di circa 11,6°C e una leggera brezza proveniente da nord. La copertura nuvolosa si manterrà alta, attorno al 94%, con un’umidità che si aggirerà intorno all’87%. Con il passare delle ore, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, passando a nubi sparse fino alle prime luci dell’alba, quando la temperatura scenderà leggermente, raggiungendo i 10,5°C.

Durante la mattina, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, con temperature che varieranno da 10,7°C a 14,1°C. La brezza leggera proveniente da nord-ovest garantirà una sensazione di freschezza, mentre l’umidità si manterrà attorno al 72%. La probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, attestandosi attorno al 4%.

Nel pomeriggio, ci si aspetta un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo che si schiarirà progressivamente. Le temperature raggiungeranno il picco di 16,6°C, mentre la copertura nuvolosa scenderà al 30%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera gradevole per attività all’aperto.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 12°C. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili. Le condizioni di calma e serenità favoriranno una piacevole conclusione della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ferrara nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Anche se si potrebbero verificare occasionali annuvolamenti, non si prevedono precipitazioni significative. Pertanto, sarà un ottimo periodo per godere delle bellezze della città e delle attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Ferrara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +11.6° perc. +11.1° Assenti 7.2 N max 11.6 Tramontana 87 % 1013 hPa 3 nubi sparse +10.9° perc. +10.4° prob. 1 % 6.2 NNO max 7.6 Maestrale 88 % 1013 hPa 6 nubi sparse +10.7° perc. +10.2° prob. 1 % 7.7 NO max 10.3 Maestrale 88 % 1014 hPa 9 cielo coperto +14.1° perc. +13.4° prob. 4 % 8.3 NO max 9.6 Maestrale 72 % 1015 hPa 12 nubi sparse +16.2° perc. +15.5° prob. 4 % 7.6 NE max 7.7 Grecale 62 % 1014 hPa 15 nubi sparse +16.4° perc. +15.7° prob. 11 % 8.7 E max 8 Levante 60 % 1013 hPa 18 poche nuvole +13° perc. +12.4° prob. 11 % 10 ENE max 14.9 Grecale 76 % 1014 hPa 21 cielo sereno +12° perc. +11.3° Assenti 7.7 ENE max 8.9 Grecale 79 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:41

