Previsioni Meteo Ferrara: tutti i dettagli per domani venerdì 18 ottobre

Le previsioni meteo per Ferrara di Venerdì 18 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che accompagneranno gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, mentre l’umidità risulterà elevata, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza. La copertura nuvolosa sarà predominante, con momenti di cielo coperto e sporadiche schiarite.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,9°C, con una temperatura percepita leggermente superiore. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 19,5 km/h da Est-Nord Est. L’umidità si manterrà alta, intorno al 92%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1016 hPa.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un proseguimento delle piogge leggere, con temperature che varieranno da 17,2°C a 21,8°C nel corso delle ore. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% fino alle prime ore del giorno, per poi passare a nubi sparse. La velocità del vento sarà più contenuta, con valori che si aggireranno intorno ai 7,3 km/h. L’umidità continuerà a essere elevata, mantenendosi sopra il 70%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un cambiamento, con un aumento della copertura nuvolosa e la possibilità di piogge leggere. Le temperature scenderanno fino a 19,6°C, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 13,2 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno all’83%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1015 hPa.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15,7°C. Le piogge leggere continueranno a cadere, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta. La velocità del vento si manterrà attorno ai 6,9 km/h, mentre l’umidità si avvicinerà al 95%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Ferrara indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, l’umidità rimarrà elevata, e si prevede che il cielo possa rimanere parzialmente nuvoloso. Gli amanti del sole dovranno attendere il fine settimana per godere di un clima più stabile e soleggiato.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Ferrara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.9° perc. +18.1° 0.19 mm 9.7 ENE max 19.5 Grecale 92 % 1016 hPa 3 pioggia leggera +17.4° perc. +17.8° 0.51 mm 7.3 ESE max 13.6 Scirocco 97 % 1015 hPa 6 cielo coperto +17.2° perc. +17.5° prob. 80 % 7.3 SE max 13.5 Scirocco 97 % 1015 hPa 9 nubi sparse +19.9° perc. +20.1° prob. 19 % 0.7 NO max 1.9 Maestrale 82 % 1016 hPa 12 nubi sparse +21.8° perc. +21.9° prob. 13 % 8.2 NNO max 7.7 Maestrale 71 % 1015 hPa 15 pioggia leggera +19.6° perc. +19.8° 0.15 mm 13.2 NNE max 14.8 Grecale 83 % 1015 hPa 18 pioggia leggera +17.6° perc. +17.7° 0.14 mm 14.1 NE max 22.6 Grecale 91 % 1016 hPa 21 pioggia leggera +16.4° perc. +16.6° 0.34 mm 7.9 NNE max 16.1 Grecale 94 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 18:18

