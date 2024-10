Previsioni Meteo Giarre: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giarre indicano un Sabato 5 Ottobre caratterizzato da un clima variabile, con un inizio di giornata prevalentemente sereno che si trasformerà in condizioni più nuvolose nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, anche se non mancheranno momenti di copertura nuvolosa. La ventilazione sarà moderata, con brezze leggere che accompagneranno le ore più calde.

Nella notte, Giarre si presenterà con un cielo coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. Le temperature si attesteranno intorno ai 19,4°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore a 19°C. La velocità del vento sarà di circa 3,5 km/h, proveniente da Ovest-Nord Ovest, e non si registreranno precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno al 60%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1013 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà, portando condizioni di cielo sereno fino alle ore 11:00, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 23,6°C. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, con venti provenienti principalmente da Sud-Est. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 46% entro mezzogiorno.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno nel cielo. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 23,5°C, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 12,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, e l’umidità si manterrà attorno al 49%.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con una copertura nuvolosa che si attesterà nuovamente al 96%. Le temperature scenderanno fino a 18,5°C e la brezza continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 70%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giarre nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Domenica si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, mentre nei giorni successivi ci si aspetta un ritorno a condizioni più soleggiate. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare delle ore di sole di Sabato, mentre le serate potrebbero risultare fresche e piacevoli.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Giarre

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.4° perc. +18.9° Assenti 3.1 NO max 5.6 Maestrale 60 % 1013 hPa 4 cielo coperto +18.6° perc. +18° Assenti 6 NO max 6.5 Maestrale 57 % 1012 hPa 7 cielo sereno +21.5° perc. +20.9° prob. 18 % 3.2 NNE max 5.1 Grecale 47 % 1013 hPa 10 cielo sereno +23.2° perc. +22.9° prob. 18 % 8.6 SE max 8.1 Scirocco 49 % 1013 hPa 13 nubi sparse +23.5° perc. +23.1° prob. 8 % 8 ENE max 12.3 Grecale 48 % 1012 hPa 16 poche nuvole +21.3° perc. +21° Assenti 13.9 NNE max 21.1 Grecale 59 % 1012 hPa 19 cielo coperto +18.9° perc. +18.7° Assenti 10.5 N max 17.3 Tramontana 70 % 1013 hPa 22 cielo coperto +18.5° perc. +18.2° Assenti 6.8 NO max 8.6 Maestrale 69 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:32

